«Металлург» обыграл «Сибирь» в первом матче серии плей-офф КХЛ

Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Локомотив
3
:
Спартак
2
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.71
П2
15.00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Мн
1
:
Динамо М
0
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.25
П2
15.20
Хоккей. НХЛ
25.03
Айлендерс
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.99
X
4.30
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
25.03
Бостон
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.43
П2
3.57
Хоккей. НХЛ
25.03
Детройт
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.68
Хоккей. НХЛ
25.03
Монреаль
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.40
П2
2.21
Хоккей. НХЛ
25.03
Питтсбург
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.40
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
25.03
Филадельфия
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.20
П2
2.19
Хоккей. НХЛ
25.03
Флорида
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
25.03
Тампа-Бэй
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.40
П2
3.24
Хоккей. НХЛ
25.03
Виннипег
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.72
X
4.20
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
25.03
Даллас
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.20
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
25.03
Нэшвилл
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.30
П2
2.84
Хоккей. НХЛ
25.03
Сент-Луис
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.20
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
25.03
Калгари
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.92
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
25.03
Юта
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.40
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
25.03
Ванкувер
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
3.39
X
4.50
П2
1.88
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Сибирь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
4
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2

«Металлург» обыграл «Сибирь» в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» нанес поражение новосибирской «Сибири» в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в Магнитогорске, завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). Шайбы у «Металлурга» забросили Михаил Федоров (3-я минута), Владимир Ткачев (12), Роман Канцеров (33) и Егор Яковлев (50). В составе «Сибири» отличился Валентин Пьянов (59).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Металлурга». Вторая игра серии также пройдет в Магнитогорске 26 марта.

«Металлург» выиграл регулярный чемпионат и занял первое место в таблице Восточной конференции, «Сибирь» стала на Востоке восьмой.

Металлург Мг
4:1
2:0, 1:0, 1:1
Сибирь
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
24.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург
Главные тренеры
Андрей Разин
Ярослав Люзенков
Вратари
Александр Смолин
Михаил Бердин
(00:00-57:14)
Михаил Бердин
(58:54-59:07)
1-й период
02:15
Михаил Федоров
11:24
Владимир Ткачев
(Роман Канцеров, Егор Яковлев)
2-й период
30:21
Федор Гордеев
32:26
Роман Канцеров
(Владимир Ткачев, Сергей Толчинский)
3-й период
43:52
Игорь Нечаев
49:08
Егор Яковлев
(Никита Михайлис, Александр Петунин)
53:27
Чэйз Приски
58:54
Валентин Пьянов
(Егор Аланов, Энди Андреофф)
Статистика
Металлург Мг
Сибирь
Штрафное время
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит