«Металлург» обыграл «Сибирь» в первом матче серии плей-офф КХЛ

Встреча, которая прошла в Магнитогорске, завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). Шайбы у «Металлурга» забросили Михаил Федоров (3-я минута), Владимир Ткачев (12), Роман Канцеров (33) и Егор Яковлев (50). В составе «Сибири» отличился Валентин Пьянов (59).