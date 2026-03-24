«Металлург» обыграл «Сибирь» в первом матче серии плей-офф КХЛ

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» нанес поражение новосибирской «Сибири» в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в Магнитогорске, завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). Шайбы у «Металлурга» забросили Михаил Федоров (3-я минута), Владимир Ткачев (12), Роман Канцеров (33) и Егор Яковлев (50). В составе «Сибири» отличился Валентин Пьянов (59).
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Металлурга». Вторая игра серии также пройдет в Магнитогорске 26 марта.
«Металлург» выиграл регулярный чемпионат и занял первое место в таблице Восточной конференции, «Сибирь» стала на Востоке восьмой.
Андрей Разин
Ярослав Люзенков
Александр Смолин
Михаил Бердин
(00:00-57:14)
Михаил Бердин
(58:54-59:07)
02:15
Михаил Федоров
11:24
Владимир Ткачев
(Роман Канцеров, Егор Яковлев)
30:21
Федор Гордеев
32:26
Роман Канцеров
(Владимир Ткачев, Сергей Толчинский)
43:52
Игорь Нечаев
49:08
Егор Яковлев
(Никита Михайлис, Александр Петунин)
53:27
Чэйз Приски
58:54
Валентин Пьянов
(Егор Аланов, Энди Андреофф)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит