25.03
Айлендерс
:
Чикаго
П1
1.99
X
4.40
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
25.03
Бостон
:
Торонто
П1
1.86
X
4.40
П2
3.52
Хоккей. НХЛ
25.03
Детройт
:
Оттава
П1
2.31
X
4.20
П2
2.68
Хоккей. НХЛ
25.03
Монреаль
:
Каролина
П1
2.75
X
4.40
П2
2.21
Хоккей. НХЛ
25.03
Питтсбург
:
Колорадо
П1
3.21
X
4.40
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
25.03
Филадельфия
:
Коламбус
П1
2.85
X
4.20
П2
2.19
Хоккей. НХЛ
25.03
Флорида
:
Сиэтл
П1
2.22
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
25.03
Тампа-Бэй
:
Миннесота
П1
2.00
X
4.50
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
25.03
Виннипег
:
Вегас
П1
2.70
X
4.20
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
25.03
Даллас
:
Нью-Джерси
П1
2.02
X
4.22
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
25.03
Нэшвилл
:
Сан-Хосе
П1
2.17
X
4.30
П2
2.84
Хоккей. НХЛ
25.03
Сент-Луис
:
Вашингтон
П1
2.46
X
4.20
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
25.03
Калгари
:
Лос-Анджелес
П1
2.90
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
25.03
Юта
:
Эдмонтон
П1
2.25
X
4.30
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
25.03
Ванкувер
:
Анахайм
П1
3.39
X
4.50
П2
1.88
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
3
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Сибирь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
4
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2

«Локомотив» обыграл «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ

Источник: Спорт РИА Новости

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мар — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» на своем льду обыграл московский «Спартак» в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в Ярославле, завершилась со счетом 5:3 (2:2, 1:0, 2:1). В составе победителей отличились Александр Радулов (19-я минута), Георгий Иванов (20), Рихард Паник (27), Мартин Гернат (53) и Никита Кирьянов (60). У гостей шайбы забросили Демид Мансуров (9), Даниил Гутик (11) и Герман Рубцов (44).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Локомотива». Вторая игра серии пройдет в Ярославле 26 марта.

По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» занял первое место в турнирной таблице Западной конференции, где «Спартак» стал восьмым.

Локомотив
5:3
2:2, 1:0, 2:1
Спартак
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
24.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена-2000
Главные тренеры
Боб Хартли
Алексей Жамнов
Вратари
Даниил Исаев
Александр Георгиев
(00:00-58:44)
Александр Георгиев
(c 59:52)
1-й период
01:16
Александр Георгиев
08:10
Демид Мансуров
(Даниил Орлов, Александр Беляев)
10:48
Рихард Паник
10:55
Даниил Гутик
(Павел Порядин, Иван Морозов)
18:04
Александр Радулов
(Егор Сурин, Георгий Иванов)
19:57
Георгий Иванов
(Александр Радулов, Рушан Рафиков)
2-й период
26:02
Рихард Паник
(Байрон Фрэз, Алексей Береглазов)
3-й период
43:21
Герман Рубцов
(Егор Филин)
51:20
Мартин Гернат
(Алексей Береглазов, Байрон Фрэз)
59:52
Никита Кирьянов
(Рихард Паник)
Статистика
Локомотив
Спартак
Штрафное время
2
2
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит