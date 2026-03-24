«Локомотив» обыграл «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ

Встреча, которая прошла в Ярославле, завершилась со счетом 5:3 (2:2, 1:0, 2:1). В составе победителей отличились Александр Радулов (19-я минута), Георгий Иванов (20), Рихард Паник (27), Мартин Гернат (53) и Никита Кирьянов (60). У гостей шайбы забросили Демид Мансуров (9), Даниил Гутик (11) и Герман Рубцов (44).