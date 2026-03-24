«Локомотив» обыграл «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мар — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» на своем льду обыграл московский «Спартак» в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в Ярославле, завершилась со счетом 5:3 (2:2, 1:0, 2:1). В составе победителей отличились Александр Радулов (19-я минута), Георгий Иванов (20), Рихард Паник (27), Мартин Гернат (53) и Никита Кирьянов (60). У гостей шайбы забросили Демид Мансуров (9), Даниил Гутик (11) и Герман Рубцов (44).
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Локомотива». Вторая игра серии пройдет в Ярославле 26 марта.
По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» занял первое место в турнирной таблице Западной конференции, где «Спартак» стал восьмым.
Боб Хартли
Алексей Жамнов
Даниил Исаев
Александр Георгиев
(00:00-58:44)
Александр Георгиев
(c 59:52)
01:16
Александр Георгиев
08:10
Демид Мансуров
(Даниил Орлов, Александр Беляев)
10:48
Рихард Паник
10:55
Даниил Гутик
(Павел Порядин, Иван Морозов)
18:04
Александр Радулов
(Егор Сурин, Георгий Иванов)
19:57
Георгий Иванов
(Александр Радулов, Рушан Рафиков)
26:02
Рихард Паник
(Байрон Фрэз, Алексей Береглазов)
43:21
Герман Рубцов
(Егор Филин)
51:20
Мартин Гернат
(Алексей Береглазов, Байрон Фрэз)
59:52
Никита Кирьянов
(Рихард Паник)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит