Новосибирская «Сибирь» проиграла «Металлургу» в первом матче плей-офф

Новосибирская «Сибирь» начала серию плей-офф КХЛ с поражения. Первый матч против магнитогорского «Металлурга» прошёл на выезде и завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.
Игра в Магнитогорске складывалась непросто для новосибирцев. «Металлург» с самого начала взял темп и сумел реализовать свои моменты. В составе хозяев шайбы забросили Михаил Фёдоров, Владимир Ткачёв, Роман Канцеров и Егор Яковлев. «Сибирь» смогла ответить лишь один раз — отличился Валентин Пьянов, сократив отставание.
«Проиграли сегодня первую игру, но серия только началась. Немного наши ребята перегорели. Много разбирали, смотрели, но скованность чувствовалась. Желание было, и это зашкаливало, плюс совершили невынужденные ошибки, которые нам не свойственны — среднюю зону мы терпим, работаем. Нельзя допускать такие ошибки с таким грозным соперником», — прокомментировал итоги матча главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.
После стартового матча счёт в серии стал 1:0 в пользу «Металлурга». Следующая игра пройдёт 26 марта также в Магнитогорске.
Андрей Разин
Ярослав Люзенков
Александр Смолин
Михаил Бердин
(00:00-57:14)
Михаил Бердин
(58:54-59:07)
02:15
Михаил Федоров
11:24
Владимир Ткачев
(Роман Канцеров, Егор Яковлев)
30:21
Федор Гордеев
32:26
Роман Канцеров
(Владимир Ткачев, Сергей Толчинский)
43:52
Игорь Нечаев
49:08
Егор Яковлев
(Никита Михайлис, Александр Петунин)
53:27
Чэйз Приски
58:54
Валентин Пьянов
(Егор Аланов, Энди Андреофф)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит