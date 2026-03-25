Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Юта
0
:
Эдмонтон
0
Хоккей. НХЛ
1-й период
Калгари
0
:
Лос-Анджелес
1
Хоккей. НХЛ
2-й период
Виннипег
3
:
Вегас
1
Хоккей. НХЛ
2-й период
Даллас
3
:
Нью-Джерси
4
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нэшвилл
6
:
Сан-Хосе
1
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сент-Луис
1
:
Вашингтон
0
Хоккей. НХЛ
3-й период
Тампа-Бэй
3
:
Миннесота
3
Хоккей. НХЛ
3-й период
Бостон
2
:
Торонто
3
Хоккей. НХЛ
3-й период
Монреаль
4
:
Каролина
2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Питтсбург
2
:
Колорадо
5
Хоккей. НХЛ
овертайм
Флорида
4
:
Сиэтл
4
Хоккей. НХЛ
не начался
Ванкувер
:
Анахайм
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Чикаго
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
2
:
Оттава
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Коламбус
3
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Спартак
3
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
3
:
Динамо М
1
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Сибирь
1
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
4
:
Нефтехимик
2
Новосибирская «Сибирь» проиграла «Металлургу» в первом матче плей-офф

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.

Источник: Om1 Новосибирск

Новосибирская «Сибирь» начала серию плей-офф КХЛ с поражения. Первый матч против магнитогорского «Металлурга» прошёл на выезде и завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.

Игра в Магнитогорске складывалась непросто для новосибирцев. «Металлург» с самого начала взял темп и сумел реализовать свои моменты. В составе хозяев шайбы забросили Михаил Фёдоров, Владимир Ткачёв, Роман Канцеров и Егор Яковлев. «Сибирь» смогла ответить лишь один раз — отличился Валентин Пьянов, сократив отставание.

«Проиграли сегодня первую игру, но серия только началась. Немного наши ребята перегорели. Много разбирали, смотрели, но скованность чувствовалась. Желание было, и это зашкаливало, плюс совершили невынужденные ошибки, которые нам не свойственны — среднюю зону мы терпим, работаем. Нельзя допускать такие ошибки с таким грозным соперником», — прокомментировал итоги матча главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.

После стартового матча счёт в серии стал 1:0 в пользу «Металлурга». Следующая игра пройдёт 26 марта также в Магнитогорске.

Металлург Мг
4:1
2:0, 1:0, 1:1
Сибирь
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
24.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 6835 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Ярослав Люзенков
Вратари
Александр Смолин
Михаил Бердин
(00:00-57:14)
Михаил Бердин
(58:54-59:07)
1-й период
02:15
Михаил Федоров
11:24
Владимир Ткачев
(Роман Канцеров, Егор Яковлев)
2-й период
30:21
Федор Гордеев
32:26
Роман Канцеров
(Владимир Ткачев, Сергей Толчинский)
3-й период
43:52
Игорь Нечаев
49:08
Егор Яковлев
(Никита Михайлис, Александр Петунин)
53:27
Чэйз Приски
58:54
Валентин Пьянов
(Егор Аланов, Энди Андреофф)
Статистика
Металлург Мг
Сибирь
Штрафное время
2
4
Игра в большинстве
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит