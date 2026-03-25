Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Северсталь
2
:
Торпедо
0
П1
1.12
X
10.00
П2
41.00
Хоккей. КХЛ
перерыв
ЦСКА
2
:
СКА
1
П1
1.35
X
4.30
П2
14.75
Хоккей. КХЛ
перерыв
Ак Барс
3
:
Трактор
2
П1
1.38
X
4.40
П2
13.20
Хоккей. НХЛ
26.03
Баффало
:
Бостон
П1
1.80
X
4.60
П2
3.76
Хоккей. НХЛ
26.03
Торонто
:
Рейнджерс
П1
2.63
X
4.30
П2
2.31
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
0
:
Салават Юлаев
1
«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» и одержал 100-ю победу в плей-офф КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» во втором матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу гостей. Шайбу на 18-й минуте забросил Егор Сучков.

Голкипер «Салавата Юлаева» Семен Вязовой отразил все 27 бросков, оформив первый в карьере шатаут в розыгрыше Кубка Гагарина и девятый с учетом матчей регулярного чемпионата КХЛ.

Для «Салавата Юлаева» победа стала 100-й в розыгрыше Кубка Гагарина. Главный тренер уфимской команды Виктор Козлов одержал 200-ю победу в КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Третья игра пройдет в Уфе 27 марта.

По итогам регулярного чемпионата «Автомобилист» занял четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Салават Юлаев» стал пятым.

Автомобилист
0:1
0:1, 0:0, 0:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
25.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 11590 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Виктор Козлов
Вратари
Владимир Галкин
(00:00-58:25)
Семен Вязовой
1-й период
16:13
Данил Романцев
17:28
Егор Сучков
(Шелдон Ремпал, Евгений Кулик)
2-й период
33:06
Семен Кизимов
3-й период
42:53
Владислав Ефремов
Статистика
Автомобилист
Салават Юлаев
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
2
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит