«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» во втором матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу гостей. Шайбу на 18-й минуте забросил Егор Сучков.
Голкипер «Салавата Юлаева» Семен Вязовой отразил все 27 бросков, оформив первый в карьере шатаут в розыгрыше Кубка Гагарина и девятый с учетом матчей регулярного чемпионата КХЛ.
Для «Салавата Юлаева» победа стала 100-й в розыгрыше Кубка Гагарина. Главный тренер уфимской команды Виктор Козлов одержал 200-ю победу в КХЛ.
Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Третья игра пройдет в Уфе 27 марта.
По итогам регулярного чемпионата «Автомобилист» занял четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Салават Юлаев» стал пятым.
Николай Заварухин
Виктор Козлов
Владимир Галкин
(00:00-58:25)
Семен Вязовой
16:13
Данил Романцев
17:28
Егор Сучков
(Шелдон Ремпал, Евгений Кулик)
33:06
Семен Кизимов
42:53
Владислав Ефремов
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит