«Ак Барс» увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ против «Трактора»

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» выиграл у челябинского «Трактора» во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина и одержал свою 800-ю победу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Встреча прошла в среду в Казани и завершилась со счетом 4:2 (0:1, 3:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Артем Галимов (21-я минута), Кирилл Семенов (22, 54) и Митчелл Миллер (30). У «Трактора» отличились Андрей Никонов (6) и Джошуа Ливо (38).
Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов отдал на Галимова голевую передачу, которая стала для него 16-й за карьеру в КХЛ. Билялов теперь является лучшим бомбардиром среди вратарей за всю историю лиги с учетом плей-офф.
Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» испанец Франк Артига исполнил символическое вбрасывание перед началом встречи.
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Ак Барса». Третья игра пройдет в Челябинске 27 марта.
По итогам регулярного чемпионата «Ак Барс» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции, «Трактор» стал шестым.
Анвар Гатиятулин
Евгений Корешков
Тимур Билялов
Дмитрий Николаев
(00:00-55:37)
Дмитрий Николаев
(56:14-56:28)
05:52
Андрей Никонов
(Алексей Рыкманов, Сергей Телегин)
20:00
Арсений Коромыслов
20:31
Артем Галимов
(Тимур Билялов)
21:19
Кирилл Семенов
(Алексей Марченко, Александр Хмелевский)
24:20
Илья Сафонов
24:20
Логан Дэй
29:19
Митчелл Миллер
(Никита Лямкин, Артем Галимов)
30:48
Илья Карпухин
36:54
Алексей Пустозеров
37:55
Джош Ливо
(Виталий Кравцов, Максим Джиошвили)
53:26
Кирилл Семенов
(Нэйтан Тодд, Алексей Марченко)
55:37
Дмитрий Яшкин
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит