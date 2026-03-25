Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
26.03
Баффало
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.60
П2
3.76
Хоккей. НХЛ
26.03
Торонто
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.64
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
0
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2

«Ак Барс» увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ против «Трактора»

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» выиграл у челябинского «Трактора» во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина и одержал свою 800-ю победу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Встреча прошла в среду в Казани и завершилась со счетом 4:2 (0:1, 3:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Артем Галимов (21-я минута), Кирилл Семенов (22, 54) и Митчелл Миллер (30). У «Трактора» отличились Андрей Никонов (6) и Джошуа Ливо (38).

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов отдал на Галимова голевую передачу, которая стала для него 16-й за карьеру в КХЛ. Билялов теперь является лучшим бомбардиром среди вратарей за всю историю лиги с учетом плей-офф.

Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» испанец Франк Артига исполнил символическое вбрасывание перед началом встречи.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Ак Барса». Третья игра пройдет в Челябинске 27 марта.

По итогам регулярного чемпионата «Ак Барс» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции, «Трактор» стал шестым.

Ак Барс
4:2
0:1, 3:1, 1:0
Трактор
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
25.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8811 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Евгений Корешков
Вратари
Тимур Билялов
Дмитрий Николаев
(00:00-55:37)
Дмитрий Николаев
(56:14-56:28)
1-й период
05:52
Андрей Никонов
(Алексей Рыкманов, Сергей Телегин)
2-й период
20:00
Арсений Коромыслов
20:31
Артем Галимов
(Тимур Билялов)
21:19
Кирилл Семенов
(Алексей Марченко, Александр Хмелевский)
24:20
Илья Сафонов
24:20
Логан Дэй
29:19
Митчелл Миллер
(Никита Лямкин, Артем Галимов)
30:48
Илья Карпухин
36:54
Алексей Пустозеров
37:55
Джош Ливо
(Виталий Кравцов, Максим Джиошвили)
3-й период
53:26
Кирилл Семенов
(Нэйтан Тодд, Алексей Марченко)
55:37
Дмитрий Яшкин
Статистика
Ак Барс
Трактор
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
1
3
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит