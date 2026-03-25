«Ак Барс» увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ против «Трактора»

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов отдал на Галимова голевую передачу, которая стала для него 16-й за карьеру в КХЛ. Билялов теперь является лучшим бомбардиром среди вратарей за всю историю лиги с учетом плей-офф.