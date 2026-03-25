«Северсталь» сравняла счет в серии плей-офф КХЛ с «Торпедо»

Встреча в Череповце завершилась победой гостей со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0). Шайбы забросили Адам Лишка (22-я минута), Иван Подшивалов (32), дубль оформил Михаил Ильин (44, 49). Вратарь «Северстали» Александр Самойлов отразил 16 бросков и оформил 16-й шатаут в карьере и первый в плей-офф КХЛ.