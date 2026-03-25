«Северсталь» сравняла счет в серии плей-офф КХЛ с «Торпедо»

«Северсталь» сравняла счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Торпедо».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Череповецкая «Северсталь» обыграла нижегородское «Торпедо» во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Череповце завершилась победой гостей со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0). Шайбы забросили Адам Лишка (22-я минута), Иван Подшивалов (32), дубль оформил Михаил Ильин (44, 49). Вратарь «Северстали» Александр Самойлов отразил 16 бросков и оформил 16-й шатаут в карьере и первый в плей-офф КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Третья игра пройдет в Нижнем Новгороде 27 марта.

По итогам регулярного чемпионата «Северсталь» заняла третье место в таблице Западной конференции, «Торпедо» стало шестым.

Северсталь
4:0
0:0, 2:0, 2:0
Торпедо
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
25.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5536 зрителей
Главные тренеры
Андрей Козырев
Алексей Исаков
Вратари
Александр Самойлов
Денис Костин
1-й период
01:08
Михаил Науменков
04:27
Антон Силаев
04:27
Антон Силаев
15:44
Данил Веряев
19:41
Илья Иванцов
19:41
Даниил Журавлев
2-й период
21:12
Антон Сизов
21:47
Адам Лишка
(Данил Аймурзин, Янни Калдис)
25:49
Командный штраф
25:49
Алексей Кручинин
25:49
Алексей Кручинин
31:06
Иван Подшивалов
(Давид Думбадзе, Илья Квочко)
3-й период
40:31
Сергей Гончарук
43:54
Михаил Ильин
(Илья Квочко)
46:59
Максим Летунов
48:19
Михаил Ильин
(Данил Аймурзин, Александр Скоренов)
52:09
Илья Квочко
52:09
Егор Виноградов
57:56
Янни Калдис
57:56
Илья Иванцов
57:56
Егор Виноградов
57:56
Владимир Ткачев
57:56
Василий Атанасов
59:23
Давид Думбадзе
Статистика
Северсталь
Торпедо
Штрафное время
12
49
Игра в большинстве
8
2
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит