«Северсталь» сравняла счет в серии плей-офф КХЛ с «Торпедо»

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Череповецкая «Северсталь» обыграла нижегородское «Торпедо» во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Череповце завершилась победой гостей со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0). Шайбы забросили Адам Лишка (22-я минута), Иван Подшивалов (32), дубль оформил Михаил Ильин (44, 49). Вратарь «Северстали» Александр Самойлов отразил 16 бросков и оформил 16-й шатаут в карьере и первый в плей-офф КХЛ.
Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Третья игра пройдет в Нижнем Новгороде 27 марта.
По итогам регулярного чемпионата «Северсталь» заняла третье место в таблице Западной конференции, «Торпедо» стало шестым.
Андрей Козырев
Алексей Исаков
Александр Самойлов
Денис Костин
01:08
Михаил Науменков
04:27
Антон Силаев
04:27
Антон Силаев
15:44
Данил Веряев
19:41
Илья Иванцов
19:41
Даниил Журавлев
21:12
Антон Сизов
21:47
Адам Лишка
(Данил Аймурзин, Янни Калдис)
25:49
Командный штраф
25:49
Алексей Кручинин
25:49
Алексей Кручинин
31:06
Иван Подшивалов
(Давид Думбадзе, Илья Квочко)
40:31
Сергей Гончарук
43:54
Михаил Ильин
(Илья Квочко)
46:59
Максим Летунов
48:19
Михаил Ильин
(Данил Аймурзин, Александр Скоренов)
52:09
Илья Квочко
52:09
Егор Виноградов
57:56
Янни Калдис
57:56
Илья Иванцов
57:56
Егор Виноградов
57:56
Владимир Ткачев
57:56
Василий Атанасов
59:23
Давид Думбадзе
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит