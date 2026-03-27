П1
1.70
X
4.20
П2
6.35
П1
2.80
X
4.05
П2
5.25
П1
2.05
X
4.26
П2
3.10
П1
1.90
X
4.40
П2
3.38
«Салават Юлаев» вышел вперед в серии плей-офф КХЛ с «Автомобилистом»

Уфимский клуб победил в третьем матче со счетом 4:3.

Источник: телеграм-канал ХК «Автомобилист»

Уфимский «Салават Юлаев» дома обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:3 в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Шелдон Ремпал (13-я минута), Девин Броссо (23), Владислав Ефремов (40) и Максим Кузнецов (58). У проигравших отличились Даниэль Спронг (8, 41) и Сергей Зборовский (19).

Счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу «Салавата Юлаева». Четвертая игра пройдет в Уфе 29 марта.

В регулярном чемпионате «Автомобилист» занял четвертое место в Восточной конференции, «Салават Юлаев» — пятое. В плей-офф КХЛ команды встречаются в третий раз в истории, уфимский клуб был сильнее в первом раунде в 2010 году и во втором раунде в 2019-м.

Салават Юлаев
4:3
1:2, 2:0, 1:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
27.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена
Главные тренеры
Виктор Козлов
Николай Заварухин
Вратари
Семен Вязовой
Владимир Галкин
(00:00-58:30)
Владимир Галкин
(58:38-58:44)
Владимир Галкин
(c 59:45)
1-й период
07:36
Даниэль Спронг
(Ярослав Бусыгин)
10:11
Максим Осипов
12:19
Шелдон Ремпал
(Егор Сучков, Данил Алалыкин)
18:20
Сергей Зборовский
(Максим Денежкин)
2-й период
20:17
Девин Броссо
20:17
Роман Горбунов
22:23
Девин Броссо
(Александр Жаровский, Никита Зоркин)
28:39
Шелдон Ремпал
33:43
Никита Трямкин
39:30
Владислав Ефремов
(Артем Горшков, Максим Кузнецов)
3-й период
40:38
Даниэль Спронг
(Александр Шаров, Семен Кизимов)
57:43
Максим Кузнецов
(Владислав Ефремов)
58:38
Стефан Да Коста
59:45
Артем Горшков
59:45
Александр Шаров
Статистика
Салават Юлаев
Автомобилист
Штрафное время
6
10
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит