«Трактор» обыграл «Ак Барс» и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1) в пользу хозяев. В составе «Ак Барса» отличились Артем Галимов (30-я минута) и Митчелл Миллер (41). У «Трактора» шайбы забросили Александр Кадейкин (30), Михаил Григоренко (33) и Джошуа Ливо (39).
На первой минуте встречи шайбу в ворота «Трактора» забросил форвард «Ак Барса» Илья Сафонов. Главный тренер челябинцев Евгений Корешков взял запрос на положение «вне игры» перед взятием ворот, после видеопросмотра гол отменили из-за офсайда.
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Ак Барса». Четвертая игра также пройдет в Челябинске 29 марта.
По итогам регулярного чемпионата «Ак Барс» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции, «Трактор» стал шестым.
Евгений Корешков
Анвар Гатиятулин
Дмитрий Николаев
Тимур Билялов
(00:00-58:10)
17:03
Максим Джиошвили
21:00
Сергей Телегин
21:00
Кирилл Семенов
24:54
Радэль Замалтдинов
29:04
Артем Галимов
(Митчелл Миллер)
29:19
Александр Кадейкин
(Александр Рыков, Арсений Коромыслов)
32:12
Михаил Григоренко
(Джош Ливо)
35:51
Максим Джиошвили
38:44
Джош Ливо
(Василий Глотов)
39:27
Владимир Жарков
39:27
Кирилл Семенов
40:34
Митчелл Миллер
(Никита Лямкин, Артем Галимов)
56:07
Михал Чайковски
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит