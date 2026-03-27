«Трактор» обыграл «Ак Барс» и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Челябинский «Трактор» на своем льду обыграл казанский «Ак Барс» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1) в пользу хозяев. В составе «Ак Барса» отличились Артем Галимов (30-я минута) и Митчелл Миллер (41). У «Трактора» шайбы забросили Александр Кадейкин (30), Михаил Григоренко (33) и Джошуа Ливо (39).

На первой минуте встречи шайбу в ворота «Трактора» забросил форвард «Ак Барса» Илья Сафонов. Главный тренер челябинцев Евгений Корешков взял запрос на положение «вне игры» перед взятием ворот, после видеопросмотра гол отменили из-за офсайда.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Ак Барса». Четвертая игра также пройдет в Челябинске 29 марта.

По итогам регулярного чемпионата «Ак Барс» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции, «Трактор» стал шестым.

Трактор
3:2
0:0, 3:1, 0:1
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
27.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова
Главные тренеры
Евгений Корешков
Анвар Гатиятулин
Вратари
Дмитрий Николаев
Тимур Билялов
(00:00-58:10)
1-й период
17:03
Максим Джиошвили
2-й период
21:00
Сергей Телегин
21:00
Кирилл Семенов
24:54
Радэль Замалтдинов
29:04
Артем Галимов
(Митчелл Миллер)
29:19
Александр Кадейкин
(Александр Рыков, Арсений Коромыслов)
32:12
Михаил Григоренко
(Джош Ливо)
35:51
Максим Джиошвили
38:44
Джош Ливо
(Василий Глотов)
39:27
Владимир Жарков
39:27
Кирилл Семенов
3-й период
40:34
Митчелл Миллер
(Никита Лямкин, Артем Галимов)
56:07
Михал Чайковски
Статистика
Трактор
Ак Барс
Штрафное время
13
6
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит