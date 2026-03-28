«Металлург» выиграл третий подряд матч в серии плей-офф КХЛ с «Сибирью»

НОВОСИБИРСК, 28 марта. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» со счетом 3:1 одержал победу над новосибирской «Сибирью» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Новосибирске в присутствии 11 650 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Александр Петунин (18-я минута), Дерек Барак (32) и Сергей Толчинский (60). У проигравших отличился Энди Андреофф (21).
Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Металлурга». Четвертый матч противостояния пройдет в Новосибирске 30 марта.
«Металлург» стал победителем регулярного чемпионата, «Сибирь» заняла 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
28.03.2026, 13:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11650 зрителей
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Андрей Разин
Вратари
Михаил Бердин
(00:00-57:24)
Александр Смолин
Михаил Бердин
(c 59:03)
1-й период
00:36
Тимур Ахияров
00:36
Энди Андреофф
00:36
Дерек Барак
00:36
Сергей Толчинский
16:02
Михаил Орлов
17:22
Александр Петунин
(Робин Пресс, Сергей Толчинский)
2-й период
20:50
Энди Андреофф
(Валентин Пьянов, Семен Кошелев)
23:57
Сергей Широков
25:05
Командный штраф
31:07
Дерек Барак
(Макар Хабаров, Артем Минулин)
32:55
Андрей Козлов
3-й период
58:31
Сергей Широков
59:03
Сергей Толчинский
(Робин Пресс, Владимир Ткачев)
59:03
Федор Гордеев
59:03
Федор Гордеев
59:03
Федор Гордеев
59:03
Люк Джонсон
Статистика
Сибирь
Металлург Мг
Штрафное время
48
11
Игра в большинстве
1
7
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Дмитрий Морозов
(Россия)
