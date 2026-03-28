Радулов вошел в тройку лучших снайперов в истории КХЛ

В субботу 39-летний Радулов забросил шайбу в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ против московского «Спартака». Шайба стала 293-й в карьере Радулова, он обошел пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова.