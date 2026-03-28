«Локомотив» обыграл «Спартак» и вновь повел в серии плей-офф КХЛ

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» обыграл московский «Спартак» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0). В составе «Локомотива» шайбы забросили Максим Шалунов (1-я минута), Александр Радулов (11), Байрон Фрэз (47) и Артур Каюмов (66). У «Спартака» отличились Даниил Гутик (7), Павел Порядин (33) и Иван Морозов (59).
Встречу на «Мегаспорте» посетили 11 888 зрителей, что стало рекордом «Спартака» в текущем сезоне, а также максимальной посещаемостью «красно-белых» с момента переезда на арену в 2021 году.
Счет в серии до четырех побед — 2−1 в пользу «Локомотива». Следующая встреча состоится в Москве 30 марта.
По итогам регулярного чемпионата действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» занял первое место в турнирной таблице Западной конференции, где «Спартак» стал восьмым.
Алексей Жамнов
Боб Хартли
Александр Георгиев
(00:00-57:55)
Даниил Исаев
(00:00-65:43)
Александр Георгиев
(58:29-65:43)
00:51
Максим Шалунов
(Максим Березкин, Артур Каюмов)
06:16
Даниил Гутик
(Герман Рубцов, Егор Филин)
10:04
Александр Радулов
(Даниил Мисюль, Георгий Иванов)
11:45
Мартин Гернат
20:24
Мартин Гернат
32:31
Павел Порядин
(Иван Морозов, Дмитрий Вишневский)
46:26
Егор Филин
46:33
Байрон Фрэз
(Александр Радулов, Рихард Паник)
47:25
Байрон Фрэз
58:29
Иван Морозов
65:43
Артур Каюмов
(Рушан Рафиков, Максим Шалунов)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
