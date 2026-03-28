Жамнов после поражения от «Локомотива»: «Ребята сами видят, что можно играть против этой команды»

"Я просил нападающих, чтобы они играли более активно и агрессивно в зоне атаки. Соперники хорошо обучены. Но если у нас не будет угрозы, то не будет голов. Ребята сами видят, что можно играть против этой команды. Первый и второй голы — наши ошибки. Игроки иногда теряются в простых ситуациях. Все мы люди, все подвержены ошибкам. Думаю, ребята сделают правильные выводы.
Проблемы с раскатами в большинстве, думаю, это идут от того, что игроки начинают придумывать то, что не нужно. Завтра на этом сделаем акцент. У «Локомотива» стиль — набрасывать на ворота. Наши ребята не должны пускать соперников на пятак.
По состоянию Кина завтра будет понятно, пройдет обследование. Ясно, что он не мог доиграть матч. Сейчас 50 на 50 — примет ли он участие в следующем матче. Холодилину нужна была передышка, посмотрим, какое у него будет состояние. По Биро посмотрим завтра. Не могу сказать, когда он выйдет. Мы смотрим за ребятами, которые играют в «Химике». Но пока будем задействовать ту обойму, которая есть. Делать большую ротацию в плей-офф я не буду", — приводятся слова Жамнова на сайте лиги.
Алексей Жамнов
Боб Хартли
Александр Георгиев
(00:00-57:55)
Даниил Исаев
(00:00-65:43)
Александр Георгиев
(58:29-65:43)
00:51
Максим Шалунов
(Максим Березкин, Артур Каюмов)
06:16
Даниил Гутик
(Герман Рубцов, Егор Филин)
10:04
Александр Радулов
(Даниил Мисюль, Георгий Иванов)
11:45
Мартин Гернат
20:24
Мартин Гернат
32:31
Павел Порядин
(Иван Морозов, Дмитрий Вишневский)
46:26
Егор Филин
46:33
Байрон Фрэз
(Александр Радулов, Рихард Паник)
47:25
Байрон Фрэз
58:29
Иван Морозов
65:43
Артур Каюмов
(Рушан Рафиков, Максим Шалунов)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит