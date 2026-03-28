Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Баффало
0
:
Сиэтл
0
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.28
Хоккей. НХЛ
3-й период
Эдмонтон
3
:
Анахайм
2
Все коэффициенты
П1
1.27
X
5.12
П2
34.00
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
04:00
Лос-Анджелес
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.15
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.99
X
4.40
П2
3.21
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.30
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
не начался
Колорадо
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Спартак
3
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
1
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Авангард
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
1
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2

Жамнов после поражения от «Локомотива»: «Ребята сами видят, что можно играть против этой команды»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги третьего матча стартового раунда Кубка Гагарина-2026 против «Локомотива» (3:4 ОТ). Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу ярославцев.

Источник: Sport24

"Я просил нападающих, чтобы они играли более активно и агрессивно в зоне атаки. Соперники хорошо обучены. Но если у нас не будет угрозы, то не будет голов. Ребята сами видят, что можно играть против этой команды. Первый и второй голы — наши ошибки. Игроки иногда теряются в простых ситуациях. Все мы люди, все подвержены ошибкам. Думаю, ребята сделают правильные выводы.

Проблемы с раскатами в большинстве, думаю, это идут от того, что игроки начинают придумывать то, что не нужно. Завтра на этом сделаем акцент. У «Локомотива» стиль — набрасывать на ворота. Наши ребята не должны пускать соперников на пятак.

По состоянию Кина завтра будет понятно, пройдет обследование. Ясно, что он не мог доиграть матч. Сейчас 50 на 50 — примет ли он участие в следующем матче. Холодилину нужна была передышка, посмотрим, какое у него будет состояние. По Биро посмотрим завтра. Не могу сказать, когда он выйдет. Мы смотрим за ребятами, которые играют в «Химике». Но пока будем задействовать ту обойму, которая есть. Делать большую ротацию в плей-офф я не буду", — приводятся слова Жамнова на сайте лиги.

Спартак
3:4
1:2, 1:0, 1:1
ОТ
Локомотив
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
28.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 11888 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Боб Хартли
Вратари
Александр Георгиев
(00:00-57:55)
Даниил Исаев
(00:00-65:43)
Александр Георгиев
(58:29-65:43)
1-й период
00:51
Максим Шалунов
(Максим Березкин, Артур Каюмов)
06:16
Даниил Гутик
(Герман Рубцов, Егор Филин)
10:04
Александр Радулов
(Даниил Мисюль, Георгий Иванов)
11:45
Мартин Гернат
2-й период
20:24
Мартин Гернат
32:31
Павел Порядин
(Иван Морозов, Дмитрий Вишневский)
3-й период
46:26
Егор Филин
46:33
Байрон Фрэз
(Александр Радулов, Рихард Паник)
47:25
Байрон Фрэз
58:29
Иван Морозов
Овертайм
65:43
Артур Каюмов
(Рушан Рафиков, Максим Шалунов)
Статистика
Спартак
Локомотив
Штрафное время
2
6
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит