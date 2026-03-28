Жамнов после поражения от «Локомотива»: «Ребята сами видят, что можно играть против этой команды»

По состоянию Кина завтра будет понятно, пройдет обследование. Ясно, что он не мог доиграть матч. Сейчас 50 на 50 — примет ли он участие в следующем матче. Холодилину нужна была передышка, посмотрим, какое у него будет состояние. По Биро посмотрим завтра. Не могу сказать, когда он выйдет. Мы смотрим за ребятами, которые играют в «Химике». Но пока будем задействовать ту обойму, которая есть. Делать большую ротацию в плей-офф я не буду", — приводятся слова Жамнова на сайте лиги.