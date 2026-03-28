Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Баффало
0
:
Сиэтл
0
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.31
Хоккей. НХЛ
3-й период
Эдмонтон
3
:
Анахайм
2
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.50
П2
20.00
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
04:00
Лос-Анджелес
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.15
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.99
X
4.40
П2
3.21
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.30
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
не начался
Колорадо
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Спартак
3
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
1
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Авангард
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
1
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2

Хартли заявил, что с большим уважением относится к «Спартаку»: «Понимал, что будет очень тяжелая серия»

Боб Хартли, главный тренер «Локомотива», прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» (4:3 ОТ).

Источник: Sport24

"Тяжелые два матча с овертаймами, мы не могли проигрывать второй подряд, особенно в овертайме. Это особенный психологический нюанс. Если выигрываешь или проигрываешь, то уверенность может пойти в ту или иную сторону. Спартаковцы сегодня во втором периоде сделали то же самое, что мы делали с ними до этого.

Я очень уважаю «Спартак». В него пришли Гутик и Георгиев, сейчас это не та команда, что начинала сезон. Я разбирал их игры последний месяц, поэтому понимал, что будет очень тяжелая серия. Не знаю, как вы смотрите на эту команду, но я отношусь к ней с большим уважением", — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.

Спартак
3:4
1:2, 1:0, 1:1
ОТ
Локомотив
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
28.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 11888 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Боб Хартли
Вратари
Александр Георгиев
(00:00-57:55)
Даниил Исаев
(00:00-65:43)
Александр Георгиев
(58:29-65:43)
1-й период
00:51
Максим Шалунов
(Максим Березкин, Артур Каюмов)
06:16
Даниил Гутик
(Герман Рубцов, Егор Филин)
10:04
Александр Радулов
(Даниил Мисюль, Георгий Иванов)
11:45
Мартин Гернат
2-й период
20:24
Мартин Гернат
32:31
Павел Порядин
(Иван Морозов, Дмитрий Вишневский)
3-й период
46:26
Егор Филин
46:33
Байрон Фрэз
(Александр Радулов, Рихард Паник)
47:25
Байрон Фрэз
58:29
Иван Морозов
Овертайм
65:43
Артур Каюмов
(Рушан Рафиков, Максим Шалунов)
Статистика
Спартак
Локомотив
Штрафное время
2
6
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит