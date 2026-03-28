Хартли заявил, что с большим уважением относится к «Спартаку»: «Понимал, что будет очень тяжелая серия»

"Тяжелые два матча с овертаймами, мы не могли проигрывать второй подряд, особенно в овертайме. Это особенный психологический нюанс. Если выигрываешь или проигрываешь, то уверенность может пойти в ту или иную сторону. Спартаковцы сегодня во втором периоде сделали то же самое, что мы делали с ними до этого.
Я очень уважаю «Спартак». В него пришли Гутик и Георгиев, сейчас это не та команда, что начинала сезон. Я разбирал их игры последний месяц, поэтому понимал, что будет очень тяжелая серия. Не знаю, как вы смотрите на эту команду, но я отношусь к ней с большим уважением", — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
28.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 11888 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Боб Хартли
Вратари
Александр Георгиев
(00:00-57:55)
Даниил Исаев
(00:00-65:43)
Александр Георгиев
(58:29-65:43)
1-й период
00:51
Максим Шалунов
(Максим Березкин, Артур Каюмов)
06:16
Даниил Гутик
(Герман Рубцов, Егор Филин)
10:04
Александр Радулов
(Даниил Мисюль, Георгий Иванов)
11:45
Мартин Гернат
2-й период
20:24
Мартин Гернат
32:31
Павел Порядин
(Иван Морозов, Дмитрий Вишневский)
3-й период
46:26
Егор Филин
46:33
Байрон Фрэз
(Александр Радулов, Рихард Паник)
47:25
Байрон Фрэз
58:29
Иван Морозов
Овертайм
65:43
Артур Каюмов
(Рушан Рафиков, Максим Шалунов)
Статистика
Спартак
Локомотив
Штрафное время
2
6
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит