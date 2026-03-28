Пивчулин — после поражения «Спартака» в овертайме: «Может, и у нас залетит такой мусорный гол»

— Равная игра сегодня была, но удача не на нашей стороне в итоге оказалась. Забыли уже результат, готовимся к следующему матчу.
— Серия выходит силовая, в первых двух играх силовых приемов было под сотню, сегодня почти в два раза меньше. Команды начали осторожнее играть?
— Может, где-то не считают силовые, везде по-разному. Кто-то все стыки считает за силовой прием, кто-то — не все. По ощущениям матчи складываются примерно одинаково.
— С точки зрения эмоций если говорить, накал возрастает?
— Сегодня было приятно играть, атмосфера у нас невероятная, почти 12 тысяч болельщиков. Жаль, что мы их подвели. В следующей игре нужно реабилитироваться.
— «Локомотив» известен доминированием во втором периоде, в первой игре им удалось вас зажать, в последних двух матчах «Спартак» уже выигрывает этот отрезок. Удалось подстроиться под соперника?
— Стараемся выполнять тренерскую установку, это дает свои плоды. Сейчас нам подскажут, как еще улучшить свою игру, чтобы выходить и побеждать.
— Овертайм сегодня получился зеркальным прошлому матчу: одна команда давит, другая — забивает. Почему не получилось реализовать свои моменты?
— Если честно, не видел даже, как они забили, потом на кубе только посмотрел повтор. Там обычный наброс на ворота, а дальше добивания и подставления. Это их стиль, они бросают отовсюду, непонятные броски, рикошеты. В прошлом году они так играли весь сезон и выиграли Кубок. В этом сезоне то же самое. Надо с этим бороться, ловить где-то на себя, не давать эти броски совершать. Будем это исправлять.
— Чувствуете возрастающую уверенность в своих силах? Стали больше играть в атаке, наносить бросков.
— Мы просто где-то делаем лишний пас или вообще не бросаем, стараемся сохранить шайбу. В этом компоненте нужно еще прибавить, возможно, где-то, как они, понабрасывать в трафик перед воротами. Может, и у нас тогда залетит этот мусорный гол, — сказал Пивчулин в беседе с корреспондентом Sport24 Надеждой Тонконог.
Алексей Жамнов
Боб Хартли
Александр Георгиев
(00:00-57:55)
Даниил Исаев
(00:00-65:43)
Александр Георгиев
(58:29-65:43)
00:51
Максим Шалунов
(Максим Березкин, Артур Каюмов)
06:16
Даниил Гутик
(Герман Рубцов, Егор Филин)
10:04
Александр Радулов
(Даниил Мисюль, Георгий Иванов)
11:45
Мартин Гернат
20:24
Мартин Гернат
32:31
Павел Порядин
(Иван Морозов, Дмитрий Вишневский)
46:26
Егор Филин
46:33
Байрон Фрэз
(Александр Радулов, Рихард Паник)
47:25
Байрон Фрэз
58:29
Иван Морозов
65:43
Артур Каюмов
(Рушан Рафиков, Максим Шалунов)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
