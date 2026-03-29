Сапего — о матче СКА с ЦСКА: «Сумасшедшая поддержка. Спасибо нашим болельщикам»

— Как психологически подходили к матчу, проигрывая в серии 0:2?
— Конечно, все понимали важность этого матча. Большая разница — 1:2 в серии или 0:3, поэтому, думаю, никакой дополнительной мотивации не должно было быть.
— За счет чего удалось переломить ЦСКА в этой игре? Перебросали соперника, и провели, как кажется, качественный матч.
— Действовали как одна слаженная команда, все понимали, что нужно делать, просто выходили, делали здорово свою работу, и получилось победить.
— СКА в третьем матче из трех в серии забрасывает первым. Не было страха, что вновь не получится удержать преимущество?
— Не думали об этом. Понимали, что важно забросить первыми, чтобы выиграть матч, что, в принципе, нам и удалось, поэтому я думаю, в голове ни у кого таких мыслей не было.
— Фактор домашних трибун. Насколько этот компонент был сегодня важен?
— Да, сумасшедшая поддержка. Спасибо нашим болельщикам. Это очень сильно чувствуется это наш шестой полевой, поэтому надеюсь, послезавтра будет такая же потрясающая атмосфера.
— В этой серии много силовых приемов, борьбы. Но удалений не так много: сегодня было 3 на 2 команды. Как так удается делать?
— Я думаю, где-то судьи понимают, что матчи будут от ножа, кость в кость, поэтому где-то дают играть. Еще перед серией все понимали, что будет такая вязкая, тяжелая игра, много стыков, поэтому все были готовы к этому.
— И каждая пауза сопровождается стычками у ворот. Это положительно или отрицательно влияет во время игры, тратите эмоции?
— Честно, без разницы. Нам главное сохранить нашего вратаря. Пускай соперник делает, что хочет. А мы знаем, что будем делать.
— Как оцените игру Сергея Иванова?
— Серега вообще красавец, сегодня у него была первая игра в плей-офф, сыграть сразу на ноль. Большой молодец. Не хочу сглазить, но надеюсь, дальше все будет хорошо.
— Привычно вам, когда по ходу серии меняется вратарь? И не по травме.
— Это не ко мне вопрос. Тренерский штаб решает, кого поставить в ворота, поэтому это их решение, — приводит слова игрока «Спорт День за Днем».