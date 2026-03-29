Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Баффало
0
:
Сиэтл
0
П1
2.10
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
3-й период
Эдмонтон
3
:
Анахайм
2
П1
1.29
X
5.12
П2
34.00
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
:
Филадельфия
П1
2.20
X
4.30
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
04:00
Лос-Анджелес
:
Юта
П1
2.50
X
4.15
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Ванкувер
П1
1.99
X
4.40
П2
3.21
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас
:
Вашингтон
П1
2.08
X
4.30
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
не начался
Колорадо
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Спартак
3
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
1
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Авангард
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
1
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2

Сапего — о матче СКА с ЦСКА: «Сумасшедшая поддержка. Спасибо нашим болельщикам»

Защитник СКА Сергей Сапего прокомментировал итоги третьего матча первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против ЦСКА (1:0, 1−2).

Источник: Sport24

— Как психологически подходили к матчу, проигрывая в серии 0:2?

— Конечно, все понимали важность этого матча. Большая разница — 1:2 в серии или 0:3, поэтому, думаю, никакой дополнительной мотивации не должно было быть.

— За счет чего удалось переломить ЦСКА в этой игре? Перебросали соперника, и провели, как кажется, качественный матч.

— Действовали как одна слаженная команда, все понимали, что нужно делать, просто выходили, делали здорово свою работу, и получилось победить.

— СКА в третьем матче из трех в серии забрасывает первым. Не было страха, что вновь не получится удержать преимущество?

— Не думали об этом. Понимали, что важно забросить первыми, чтобы выиграть матч, что, в принципе, нам и удалось, поэтому я думаю, в голове ни у кого таких мыслей не было.

— Фактор домашних трибун. Насколько этот компонент был сегодня важен?

— Да, сумасшедшая поддержка. Спасибо нашим болельщикам. Это очень сильно чувствуется это наш шестой полевой, поэтому надеюсь, послезавтра будет такая же потрясающая атмосфера.

— В этой серии много силовых приемов, борьбы. Но удалений не так много: сегодня было 3 на 2 команды. Как так удается делать?

— Я думаю, где-то судьи понимают, что матчи будут от ножа, кость в кость, поэтому где-то дают играть. Еще перед серией все понимали, что будет такая вязкая, тяжелая игра, много стыков, поэтому все были готовы к этому.

— И каждая пауза сопровождается стычками у ворот. Это положительно или отрицательно влияет во время игры, тратите эмоции?

— Честно, без разницы. Нам главное сохранить нашего вратаря. Пускай соперник делает, что хочет. А мы знаем, что будем делать.

— Как оцените игру Сергея Иванова?

— Серега вообще красавец, сегодня у него была первая игра в плей-офф, сыграть сразу на ноль. Большой молодец. Не хочу сглазить, но надеюсь, дальше все будет хорошо.

— Привычно вам, когда по ходу серии меняется вратарь? И не по травме.

— Это не ко мне вопрос. Тренерский штаб решает, кого поставить в ворота, поэтому это их решение, — приводит слова игрока «Спорт День за Днем».

Хоккей. КХЛ
29.03
СКА
:
ЦСКА
П1
2.70
X
3.90
П2
2.47