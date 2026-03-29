«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилиста» в серии плей-офф КХЛ

Встреча в Уфе завершилась со счетом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) в пользу хозяев. В составе «Салавата Юлаева» по дублю оформили Максим Кузнецов (3-я и 43-я минуты) и Данил Алалыкин (26, 57), еще одну шайбу забросил Шелдон Ремпал (34). У «Автомобилиста» голы на счету Александра Шарова (27) и Анатолия Голышева (56).