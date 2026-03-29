«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилиста» в серии плей-офф КХЛ

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Уфе завершилась со счетом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) в пользу хозяев. В составе «Салавата Юлаева» по дублю оформили Максим Кузнецов (3-я и 43-я минуты) и Данил Алалыкин (26, 57), еще одну шайбу забросил Шелдон Ремпал (34). У «Автомобилиста» голы на счету Александра Шарова (27) и Анатолия Голышева (56).
Для уфимской команды этот матч стал 200-м в плей-офф КХЛ. Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Салавата Юлаева». Пятая игра пройдет 31 марта в Екатеринбурге.
По итогам регулярного чемпионата «Автомобилист» занял четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Салават Юлаев» стал пятым.
Виктор Козлов
Николай Заварухин
Семен Вязовой
Владимир Галкин
(00:00-42:53)
Евгений Аликин
(42:53-56:07)
Евгений Аликин
(56:13-56:55)
Евгений Аликин
(c 57:34)
02:48
Максим Кузнецов
(Владислав Ефремов)
15:31
Дин Стюарт
25:12
Данил Алалыкин
(Артем Пименов, Егор Сучков)
26:13
Александр Шаров
(Брукс Мэйсек, Даниэль Спронг)
30:42
Шелдон Ремпал
33:20
Шелдон Ремпал
(Джек Родуолд, Алексей Василевский)
42:53
Максим Кузнецов
(Артем Горшков, Владислав Ефремов)
43:20
Сергей Зборовский
51:17
Даниэль Спронг
55:10
Анатолий Голышев
(Стефан Да Коста, Семен Кизимов)
56:13
Данил Алалыкин
(Шелдон Ремпал, Григорий Панин)
57:59
Сергей Зборовский
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
