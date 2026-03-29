Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Трактор
2
:
Ак Барс
2
Все коэффициенты
П1
3.12
X
2.45
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
20:00
Рейнджерс
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.40
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
30.03
Нью-Джерси
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.40
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
30.03
Филадельфия
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.30
П2
2.04
Хоккей. КХЛ
не начался
Торпедо
:
Северсталь
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
СКА
:
ЦСКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
5
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
4
:
Вашингтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
7
:
Ванкувер
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Юта
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Филадельфия
5
П1
X
П2

«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилиста» в серии плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» одержал третью победу в плей-офф КХЛ против «Автомобилиста».

Источник: Соцсети "Салавата Юлаева"

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Уфе завершилась со счетом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) в пользу хозяев. В составе «Салавата Юлаева» по дублю оформили Максим Кузнецов (3-я и 43-я минуты) и Данил Алалыкин (26, 57), еще одну шайбу забросил Шелдон Ремпал (34). У «Автомобилиста» голы на счету Александра Шарова (27) и Анатолия Голышева (56).

Для уфимской команды этот матч стал 200-м в плей-офф КХЛ. Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Салавата Юлаева». Пятая игра пройдет 31 марта в Екатеринбурге.

По итогам регулярного чемпионата «Автомобилист» занял четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Салават Юлаев» стал пятым.

Салават Юлаев
5:2
1:0, 2:1, 2:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
29.03.2026, 13:30 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8522 зрителя
Главные тренеры
Виктор Козлов
Николай Заварухин
Вратари
Семен Вязовой
Владимир Галкин
(00:00-42:53)
Евгений Аликин
(42:53-56:07)
Евгений Аликин
(56:13-56:55)
Евгений Аликин
(c 57:34)
1-й период
02:48
Максим Кузнецов
(Владислав Ефремов)
15:31
Дин Стюарт
2-й период
25:12
Данил Алалыкин
(Артем Пименов, Егор Сучков)
26:13
Александр Шаров
(Брукс Мэйсек, Даниэль Спронг)
30:42
Шелдон Ремпал
33:20
Шелдон Ремпал
(Джек Родуолд, Алексей Василевский)
3-й период
42:53
Максим Кузнецов
(Артем Горшков, Владислав Ефремов)
43:20
Сергей Зборовский
51:17
Даниэль Спронг
55:10
Анатолий Голышев
(Стефан Да Коста, Семен Кизимов)
56:13
Данил Алалыкин
(Шелдон Ремпал, Григорий Панин)
57:59
Сергей Зборовский
Статистика
Салават Юлаев
Автомобилист
Штрафное время
4
6
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит