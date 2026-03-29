1-й период
Рейнджерс
0
:
Флорида
0
Хоккей. КХЛ
овертайм
Торпедо
2
:
Северсталь
2
Хоккей. НХЛ
30.03
Нью-Джерси
:
Чикаго
Хоккей. НХЛ
30.03
Филадельфия
:
Даллас
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
ЦСКА
4
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Трактор
2
:
Ак Барс
3
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
5
:
Автомобилист
2
«Ак Барс» увеличил отрыв в серии первого раунда Кубка Гагарина

«Ак Барс» обыграл «Трактор» и увеличил отрыв в серии 1-го раунда Кубка Гагарина.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» во втором овертайме обыграл челябинский «Трактор» в четвертом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0). У «Ак Барса» отличились Дмитрий Яшкин (8-я минута), Артем Галимов (12) и Илья Сафонов (92). В составе «Трактора» шайбы забросили Джошуа Ливо (3) и Максим Джиошвили (29).

«Ак Барс» увеличил счет в серии до четырех побед — 3:1. Пятая игра состоится в Казани 31 марта.

По итогам регулярного чемпионата «Ак Барс» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции, «Трактор» стал шестым.

Трактор
2:3
1:2, 1:0, 0:0
ОТ
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
29.03.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Евгений Корешков
Анвар Гатиятулин
Вратари
Дмитрий Николаев
(00:00-91:50)
Максим Арефьев
(00:00-91:50)
1-й период
01:41
Михаил Фисенко
02:57
Джош Ливо
(Максим Джиошвили, Михаил Григоренко)
07:32
Дмитрий Яшкин
(Степан Фальковский, Михаил Фисенко)
11:47
Артем Галимов
(Митчелл Миллер, Никита Лямкин)
2-й период
23:47
Егор Коршков
28:17
Александр Барабанов
28:28
Максим Джиошвили
(Андрей Светлаков, Михаил Григоренко)
3-й период
50:03
Михаил Фисенко
Овертайм
61:40
Михаил Горюнов-Рольгизер
63:57
Илья Сафонов
78:08
Никита Лямкин
91:50
Илья Сафонов
Статистика
Трактор
Ак Барс
Штрафное время
4
10
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит