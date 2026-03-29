Козлов — о серии с «Автомобилистом»: Остался один шаг, но нужно дальше работать, чтобы взять это последнее очко

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги четвертого матча серии плей-офф КХЛ против «Автомобилиста» (5:2).

Источник: Sport24

На данный момент уфимская команда ведет в серии со счетом 3:1.

— Хорошо, что первыми забили, хорошо, что повели в счете, хорошо, что старались играть правильно до конца. Несмотря на счет, матч был напряженным. Ход игры мог качнуться в любую сторону. Если бы чуть-чуть сбавили обороты или потеряли бы концентрацию, соперник мог моментально нас за это наказать. Понравилось, что работали и двигались до конца. Такая волевая плей-оффная победа. Вытаскивали все «на жилах», старались выиграть. В плей-офф это имеет огромное значение.

Болельщики великолепно нас поддерживали — супер атмосфера. Остался один шаг, чтобы закрыть серию с «Автомобилистом»? Это как в теннисе — не отсидеться. Чтобы выиграть, ты все равно должен продолжать работать для того, чтобы взять это последнее очко, последний балл. Здесь мы должны больше фокусироваться не на результате, а на самом процессе, на тех действиях, которые сейчас будут ребята выполнять при подготовке к матчу и в самой игре — это будет важно.

В чем феномен такой великолепной игры Максима Кузнецова? Это надо у него спросить. Все ребята проделали большую работу в этом сезоне, продолжают трудиться и совершенствоваться — в этом ключ, — приводит слова Козлова официальный сайт КХЛ.

Салават Юлаев
5:2
1:0, 2:1, 2:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
29.03.2026, 13:30 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8522 зрителя
Главные тренеры
Виктор Козлов
Николай Заварухин
Вратари
Семен Вязовой
Владимир Галкин
(00:00-42:53)
Евгений Аликин
(42:53-56:07)
1-й период
02:48
Максим Кузнецов
(Владислав Ефремов)
15:31
Дин Стюарт
2-й период
25:12
Данил Алалыкин
(Артем Пименов, Ярослав Цулыгин)
26:13
Александр Шаров
(Брукс Мэйсек, Даниэль Спронг)
30:42
Шелдон Ремпал
33:20
Шелдон Ремпал
(Джек Родуолд, Алексей Василевский)
3-й период
42:53
Максим Кузнецов
(Артем Горшков, Владислав Ефремов)
43:20
Сергей Зборовский
51:17
Даниэль Спронг
55:10
Анатолий Голышев
(Стефан Да Коста, Семен Кизимов)
56:13
Данил Алалыкин
(Артем Пименов, Григорий Панин)
57:34
Никита Трямкин
57:59
Сергей Зборовский
Статистика
Салават Юлаев
Автомобилист
Штрафное время
4
11
Игра в большинстве
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит