Никитин повторил рекорд по победам в плей-офф КХЛ среди главных тренеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Игорь Никитин, возглавляющий московский ЦСКА, повторил рекорд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству выигранных матчей в качестве главного тренера, который до этого единолично принадлежал Зинэтуле Билялетдинову.
После победы в четвертой игре серии первого раунда против петербургского СКА на счету Никитина стало 90 побед в 139 матчах. Билялетдинов добрался до этой отметки по итогам 146 игр, являясь рекордсменом Кубка Гагарина по числу проведенных встреч в качестве главного тренера.
Никитину 53 года, он возглавил ЦСКА перед началом сезона. Ранее он уже тренировал армейцев и приводил их к победе в регулярном чемпионате и завоеванию Кубка Гагарина (2019). С 2012 по 2018 год Никитин входил в тренерский штаб сборной России в качестве помощника главного тренера. Также в КХЛ он был главным тренером омского «Авангарда» и ярославского «Локомотива», с которым также выиграл Кубок Гагарина (2025).
Билялетдинову 71 год, он трижды возглавлял казанский «Ак Барс» (2004−2011, 2014−2019, 2022−2024). Специалист три раза приводил команду к победе в Кубке Гагарина (2009, 2010, 2018), в 2006 году клуб под его руководством стал чемпионом России, а спустя год выиграл Кубок европейских чемпионов. В качестве главного тренера Билялетдинов также работал в московском «Динамо» и выиграл с ним чемпионат России 2000 года. В 2012 году специалист привел сборную России к победе на чемпионате мира.
Игорь Ларионов
Игорь Никитин
Сергей Иванов
(00:00-58:15)
Дмитрий Гамзин
Сергей Иванов
(58:30-58:37)
06:47
Прохор Полтапов
(Никита Охотюк, Максим Соркин)
15:49
Андрей Педан
(Марат Хайруллин, Сергей Плотников)
22:09
Николай Коваленко
24:46
Денис Гурьянов
31:11
Владислав Романов
31:11
Клим Костин
33:08
Денис Гурьянов
(Николай Коваленко)
42:25
Сергей Сапего
(Владислав Романов, Маркус Филлипс)
45:37
Егор Зеленов
45:37
Никита Нестеров
58:30
Виталий Абрамов
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
