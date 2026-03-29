Никитин повторил рекорд по победам в плей-офф КХЛ среди главных тренеров

Билялетдинову 71 год, он трижды возглавлял казанский «Ак Барс» (2004−2011, 2014−2019, 2022−2024). Специалист три раза приводил команду к победе в Кубке Гагарина (2009, 2010, 2018), в 2006 году клуб под его руководством стал чемпионом России, а спустя год выиграл Кубок европейских чемпионов. В качестве главного тренера Билялетдинов также работал в московском «Динамо» и выиграл с ним чемпионат России 2000 года. В 2012 году специалист привел сборную России к победе на чемпионате мира.