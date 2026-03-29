Ларионов после поражения от ЦСКА: «Вернем серию обратно в Питер»

После матча в Санкт-Петербурге счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу московских армейцев.
"Мы тоже моменты создавали, могли забить, могли сделать счет 3:3. Но два гола, которые мы пропустили, конечно, это несчастный случай, когда клюшка сломалась. Первый гол — невнимательно сыграли защитники. Это цена ошибок, которая стоила нам этого матча.
Но серия продолжается, мы не должны опускать голову. Мы будем сражаться до конца и вернем серию обратно в Питер", — заявил Ларионов в эфире телеканала KHL.
Пятый матч противостояния между ЦСКА и СКА состоится 31 марта в Москве.
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
29.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 12078 зрителей
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Игорь Никитин
Вратари
Сергей Иванов
(00:00-58:15)
Дмитрий Гамзин
1-й период
06:47
Прохор Полтапов
(Максим Соркин, Никита Охотюк)
15:49
Андрей Педан
(Марат Хайруллин, Сергей Плотников)
2-й период
22:09
Николай Коваленко
24:46
Денис Гурьянов
31:11
Владислав Романов
31:11
Клим Костин
33:08
Денис Гурьянов
(Николай Коваленко)
3-й период
42:25
Сергей Сапего
(Владислав Романов, Маркус Филлипс)
45:37
Егор Зеленов
45:37
Никита Нестеров
58:30
Виталий Абрамов
Статистика
СКА
ЦСКА
Штрафное время
7
6
Игра в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит