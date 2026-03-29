Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
3
:
Флорида
1
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
3
:
Северсталь
2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
ЦСКА
4
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Трактор
2
:
Ак Барс
3
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
5
:
Автомобилист
2
Ларионов после поражения от ЦСКА: «Вернем серию обратно в Питер»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение от ЦСКА (2:4) в четвертом матче серии ⅛ финала Кубка Гагарина.

Источник: Sport24

После матча в Санкт-Петербурге счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу московских армейцев.

"Мы тоже моменты создавали, могли забить, могли сделать счет 3:3. Но два гола, которые мы пропустили, конечно, это несчастный случай, когда клюшка сломалась. Первый гол — невнимательно сыграли защитники. Это цена ошибок, которая стоила нам этого матча.

Но серия продолжается, мы не должны опускать голову. Мы будем сражаться до конца и вернем серию обратно в Питер", — заявил Ларионов в эфире телеканала KHL.

Пятый матч противостояния между ЦСКА и СКА состоится 31 марта в Москве.

СКА
2:4
1:1, 0:2, 1:1
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
29.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 12078 зрителей
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Игорь Никитин
Вратари
Сергей Иванов
(00:00-58:15)
Дмитрий Гамзин
1-й период
06:47
Прохор Полтапов
(Максим Соркин, Никита Охотюк)
15:49
Андрей Педан
(Марат Хайруллин, Сергей Плотников)
2-й период
22:09
Николай Коваленко
24:46
Денис Гурьянов
31:11
Владислав Романов
31:11
Клим Костин
33:08
Денис Гурьянов
(Николай Коваленко)
3-й период
42:25
Сергей Сапего
(Владислав Романов, Маркус Филлипс)
45:37
Егор Зеленов
45:37
Никита Нестеров
58:30
Виталий Абрамов
Статистика
СКА
ЦСКА
Штрафное время
7
6
Игра в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит