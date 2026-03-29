«Опять фарт где-то не на нашей стороне». Тренер «Трактора» — о поражении «Ак Барсу»

"Закончилось очередное сражение. Можно долго рассуждать о наших незасчитанных шайбах, но как есть, так есть. Судейские решения я не могу обсуждать. В целом играли хорошо, все было рядышком. Были штанги, и опять фарт где-то не на нашей стороне. Готовимся к следующим матчам и сделаем все, чтобы вернуть серию в Челябинск.
Во втором овертайме «Ак Барс» выглядел свежее? Я бы не сказал, что свежее. Мы начали не так качественно контролировать шайбу. Поэтому всем показалось, что на этом фоне «Ак Барс» выглядел свежее. Но на самом деле — нет. И «Трактор», и «Ак Барс» одинаково устали. Нам нужно было контролировать шайбу чуть получше. Григорий Дронов поедет с командой в Казань? Думаю, что да, — цитирует Корешкова КХЛ.
Евгений Корешков
Анвар Гатиятулин
Дмитрий Николаев
(00:00-91:50)
Максим Арефьев
(00:00-91:50)
01:41
Михаил Фисенко
02:57
Джош Ливо
(Михаил Григоренко, Максим Джиошвили)
07:32
Дмитрий Яшкин
(Степан Фальковский, Михаил Фисенко)
11:47
Артем Галимов
(Митчелл Миллер, Никита Лямкин)
23:47
Егор Коршков
28:17
Александр Барабанов
28:29
Максим Джиошвили
(Андрей Светлаков, Михаил Григоренко)
50:03
Михаил Фисенко
61:40
Михаил Горюнов-Рольгизер
63:57
Илья Сафонов
78:08
Никита Лямкин
91:50
Илья Сафонов
(Никита Лямкин, Митчелл Миллер)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
