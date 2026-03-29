«Опять фарт где-то не на нашей стороне». Тренер «Трактора» — о поражении «Ак Барсу»

Во втором овертайме «Ак Барс» выглядел свежее? Я бы не сказал, что свежее. Мы начали не так качественно контролировать шайбу. Поэтому всем показалось, что на этом фоне «Ак Барс» выглядел свежее. Но на самом деле — нет. И «Трактор», и «Ак Барс» одинаково устали. Нам нужно было контролировать шайбу чуть получше. Григорий Дронов поедет с командой в Казань? Думаю, что да, — цитирует Корешкова КХЛ.