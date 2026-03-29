«Торпедо» отыграло две шайбы и победило «Северсталь» во втором овертайме

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась во втором овертайме со счетом 3:2 (0:0, 0:0, 2:2, 1:0). У «Северстали» шайбы забросили Илья Рейнгардт (51-я минута) и Томас Грегуар (55). В составе хозяев отличились Андрей Белевич (59), Никита Шавин (60) и Сергей Гончарук (81). Нижегородцам удалось забросить две шайбы при игре 6 на 5 с пустыми воротами и перевести встречу в овертайм.