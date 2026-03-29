«Торпедо» отыграло две шайбы и победило «Северсталь» во втором овертайме

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» победило череповецкую «Северсталь» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась во втором овертайме со счетом 3:2 (0:0, 0:0, 2:2, 1:0). У «Северстали» шайбы забросили Илья Рейнгардт (51-я минута) и Томас Грегуар (55). В составе хозяев отличились Андрей Белевич (59), Никита Шавин (60) и Сергей Гончарук (81). Нижегородцам удалось забросить две шайбы при игре 6 на 5 с пустыми воротами и перевести встречу в овертайм.
Счет в серии до четырех побед стал — 3−1 в пользу «Торпедо». Пятый матч пройдет в Череповце 31 марта.
«Северсталь» и «Торпедо» впервые в истории встречаются в рамках Кубка Гагарина. По итогам регулярного чемпионата «Северсталь» заняла третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» финишировало на шестой строчке.
Алексей Исаков
Андрей Козырев
Денис Костин
(00:00-54:52)
Александр Самойлов
Денис Костин
(58:19-58:52)
Денис Костин
(59:10-80:13)
13:01
Сергей Бойков
33:08
Николай Чебыкин
50:55
Илья Рейнгардт
(Давид Думбадзе, Томас Грегуар)
54:41
Томас Грегуар
(Руслан Абросимов)
58:19
Андрей Белевич
(Сергей Гончарук, Василий Атанасов)
59:10
Никита Шавин
(Владислав Фирстов, Максим Летунов)
80:13
Сергей Гончарук
(Максим Летунов, Владислав Фирстов)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит