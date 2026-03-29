Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
30.03
Нью-Джерси
:
Чикаго
П1
2.00
X
4.40
П2
3.28
Хоккей. НХЛ
30.03
Филадельфия
:
Даллас
П1
3.29
X
4.30
П2
1.97
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
3
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
3
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Трактор
2
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
5
:
Автомобилист
2
П1
X
П2

Ларионов недоволен судейством: «Главные герои — это игроки, а не арбитры»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказал недовольство судейством после поражения от ЦСКА в четвертом матче серии ⅛ финала Кубка Гагарина.

Источник: Sport24

Петербурские армейцы дома уступили со счетом 2:4 и проигрывают в серии до четырех побед (1−3).

— СКА должен был играть в большинстве, но Романов пошел в силовой прием, который лишил этого большинства.

— В пылу борьбы, когда молодой парень, который пропустил практически весь сезон… он играет от сердца, от души, его энтузиазм передается партнерам. То удаление, которое дали… всегда можно найти массу причин. Когда хамство, когда игра в голову в нашу сторону и должны быть большие штрафы — мы это не получаем. Те маленькие фолы, которые мы делаем, они не должны быть зафиксированными в таких матчах, потому что главные герои — это игроки, а не арбитры. К сожалению, ты готовишься выйти играть пять на четыре, а тебе выписывается пять минут без объяснений. И ты остаешься играть в формате четыре на четыре и еще три минуты большинства, — цитирует Ларионова «Матч ТВ».

Пятый матч противостояния между ЦСКА и СКА состоится 31 марта в Москве.

СКА
2:4
1:1, 0:2, 1:1
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
29.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 12078 зрителей
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Игорь Никитин
Вратари
Сергей Иванов
(00:00-58:15)
Дмитрий Гамзин
1-й период
06:47
Прохор Полтапов
(Максим Соркин, Никита Охотюк)
15:49
Андрей Педан
(Марат Хайруллин, Сергей Плотников)
2-й период
22:09
Николай Коваленко
24:46
Денис Гурьянов
31:11
Владислав Романов
31:11
Клим Костин
33:08
Денис Гурьянов
(Николай Коваленко)
3-й период
42:25
Сергей Сапего
(Владислав Романов, Маркус Филлипс)
45:37
Егор Зеленов
45:37
Никита Нестеров
58:30
Виталий Абрамов
Статистика
СКА
ЦСКА
Штрафное время
7
6
Игра в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит