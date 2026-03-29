Футбол
Хоккей
Хоккеиста «Локомотива» Фрэза дисквалифицировали на один матч

Хоккеист «Локомотива» Фрэз дисквалифицирован на 1 матч из-за неправильной атаки.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Канадский нападающий ярославского «Локомотива» Байрон Фрэз дисквалифицирован на один матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за неправильную атаку соперника, сообщается на сайте лиги.

В субботу «Локомотив» на выезде обыграл «Спартак» в третьем матче серии первого раунда плей-офф со счетом 4:3. На 37-й минуте Фрэз выполнил силовой прием против американского защитника «Спартака» Джоуи Кина, влетев в него спиной в прыжке и толкнув в борт. После столкновения американец покинул площадку и на лед не вернулся.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего “Локомотива” Байрона Фрэза наказание по п. 1.7.2 дисциплинарного регламента КХЛ (неправильная атака соперника), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении лиги.

Также лига наказала хоккеиста «Спартака» Павла Порядина, который в третьем периоде нанес удар клюшкой Фрэзу в область паха во время потасовки. Россиянин подвергнут денежному штрафу.

Счет в серии до четырех побед — 2−1 в пользу «Локомотива». Следующая встреча состоится в Москве 30 марта.

Спартак
3:4
1:2, 1:0, 1:1
ОТ
Локомотив
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
28.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 11888 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Боб Хартли
Вратари
Александр Георгиев
(00:00-57:55)
Даниил Исаев
(00:00-65:43)
Александр Георгиев
(58:29-65:43)
1-й период
00:51
Максим Шалунов
(Максим Березкин, Артур Каюмов)
06:16
Даниил Гутик
(Герман Рубцов, Егор Филин)
10:04
Александр Радулов
(Даниил Мисюль, Георгий Иванов)
11:45
Мартин Гернат
2-й период
20:24
Мартин Гернат
32:31
Павел Порядин
(Иван Морозов, Дмитрий Вишневский)
3-й период
46:26
Егор Филин
46:33
Байрон Фрэз
(Александр Радулов, Рихард Паник)
47:25
Байрон Фрэз
58:29
Иван Морозов
Овертайм
65:43
Артур Каюмов
(Рушан Рафиков, Максим Шалунов)
Статистика
Спартак
Локомотив
Штрафное время
2
6
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит