Игрок «Ак Барса» Карпухин рассказал о «смешном» моменте в матче с «Трактором»: «Мы посмеялись и судьи посмеялись»

— Очень тяжелый матч, сильно устали — и мы, и соперник. Потом уже на свежую голову все разберем и сделаем выводы. Сейчас рады победе, восстанавливаемся и едем в Казань играть следующий матч.
— У вас был особый настрой на матчи в родном Челябинске?
— Не сказать, что был особенный настрой, но матчи в Челябинске проходят не так, как я представлял. Признаться честно, это для меня самая сложная серия ментально. Думал, что матчи будут, как регулярке. Но теперь готов к этому.
— В овертайме ваша команда начала радоваться победе раньше времени, а гол отменили…
— Смешной момент. Судья ввел нас в заблуждение, и мы начали радоваться раньше времени, а потом он развел руки. Мы посмеялись и судьи посмеялись. Нормально отнеслись и поехали дальше работать. Возвращаться в игру было несложно. Мы привыкли к этому: забили — хлоп, просмотр, отмена. Это часть игры, это уже не новинку.
— Теперь впереди максимально сложный матч в Казани?
— А какой был легкий? — цитирует Карпухина «РБ Спорт».
Евгений Корешков
Анвар Гатиятулин
Дмитрий Николаев
(00:00-91:50)
Максим Арефьев
(00:00-91:50)
01:41
Михаил Фисенко
02:57
Джош Ливо
(Михаил Григоренко, Максим Джиошвили)
07:32
Дмитрий Яшкин
(Степан Фальковский, Михаил Фисенко)
11:47
Артем Галимов
(Митчелл Миллер, Никита Лямкин)
23:47
Егор Коршков
28:17
Александр Барабанов
28:29
Максим Джиошвили
(Андрей Светлаков, Михаил Григоренко)
50:03
Михаил Фисенко
61:40
Михаил Горюнов-Рольгизер
63:57
Илья Сафонов
78:08
Никита Лямкин
91:50
Илья Сафонов
(Никита Лямкин, Митчелл Миллер)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
