Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.23
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.10
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.89
П2
2.19
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.04
X
3.95
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
5
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Коламбус
3
:
Бостон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
3
:
Флорида
1
П1
X
П2

Самый беспечный олигарх КХЛ близок к провалу. Руководству «Автомобилиста» не простят еще один вылет

«Салават Юлаев» повел в серии с екатеринбуржцами 3−1.

Источник: ХК «Салават Юлаев»
Счет в серии: 3−1.

«Автомобилист» — самый беспечный олигарх КХЛ. В последние годы клуб стабильно заполняет платежную ведомость под потолок. В комфортный для жизни Екатеринбург охотно едут игроки, в том числе топовые иностранцы. По именам состав «шоферов» — один из сильнейших в лиге. В этой парадигме клуб живет уже несколько сезонов, но лучшим результатом в истории остается выход в полуфинал в 2024 году. Сейчас же ему светит второй подряд вылет в первом раунде плей-офф, что неизбежно приведет к кардинальным перестановкам.

Нынешнему руководству «Автомобилиста» сходили с рук многие провалы — будь то вылет в прошлом сезоне от «Ак Барса» в первом раунде или от «Металлурга» на той же стадии в 2023-м. Очередной провал уже не простят. К нему команда приблизилась после уфимской части серии: «Салават Юлаев» выиграл два домашних матча и поставил «Автомобилист» в тяжелейшее положение. Теперь команда Николая Заварухина лишена права на ошибку.

Герой двух последних матчей — форвард «Салавата» Максим Кузнецов. Он с лихвой затмил своего звездного однофамильца, который в плей-офф пока не набрал ни одного очка. Еще в прошлом сезоне Максим играл за «Тамбов», а сейчас решает исход серии, забросив три шайбы в двух домашних матчах.

Уральцам попросту нечего противопоставить. В составе Заварухина некому стабильно создавать опасность в чужой зоне, кроме Даниэля Спронга. В четвертой игре голландца перегрузили — доверили почти 16 минут за два периода. Спронг сделал момент для Александра Шарова, был традиционно опасен, но не более того. А кроме Даниэля, у «шоферов» в серии забивали только три человека: Шаров, Голышев (оба в четвертой игре) и защитник Зборовский.

«Автомобилист» мощно провел концовку регулярного чемпионата и подошел к плей-офф едва ли не в лучшей форме во всей лиге. Этого запала хватило только на домашние матчи. Причем единственная победа пришла в игре, где «Салават» забуксовал в атаке, а Владимир Галкин оформил сухарь. Стоило вратарю снизить планку, как команда посыпалась. И дело не только в нем. «Салават» вскрыл ключевые проблемы «Автомобилиста»: медленную оборону, слабый выход из-под прессинга, беспомощную под давлением атаку, отсутствие гибкости и плана Б. Уфимцам достаточно открыть счет, чтобы игра дальше шла по их сценарию.

Индивидуальное мастерство игроков «Автомобилиста», в котором он превосходит соперника на бумаге, нивелируется командной игрой «Салавата» — характером, смелыми решениями и тактикой. Перестроить все, что мешало команде Заварухина годами, за полтора дня невозможно. Состав попросту не соответствует стилю тренера — это фундаментальная проблема, преследующая клуб не первый сезон.

Пятая игра серии может стать решающей — и, похоже, определяющей не только для первого раунда плей-офф, но и для будущего «Автомобилиста». Очередной вылет в первом раунде при таком бюджете неизбежно приведет к жестким решениям. За постоянную растрату платежки под потолок без результата с руководства спросят всерьез. Впрочем, именно такие провалы иногда становятся предвестниками перестройки. Для «Автомобилиста» она назрела уже давно.

Салават Юлаев
5:2
1:0, 2:1, 2:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
29.03.2026, 13:30 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8522 зрителя
Главные тренеры
Виктор Козлов
Николай Заварухин
Вратари
Семен Вязовой
Владимир Галкин
(00:00-42:53)
Евгений Аликин
(42:53-56:07)
1-й период
02:48
Максим Кузнецов
(Владислав Ефремов)
15:31
Дин Стюарт
2-й период
25:12
Данил Алалыкин
(Артем Пименов, Ярослав Цулыгин)
26:13
Александр Шаров
(Брукс Мэйсек, Даниэль Спронг)
30:42
Шелдон Ремпал
33:20
Шелдон Ремпал
(Джек Родуолд, Алексей Василевский)
3-й период
42:53
Максим Кузнецов
(Артем Горшков, Владислав Ефремов)
43:20
Сергей Зборовский
51:17
Даниэль Спронг
55:10
Анатолий Голышев
(Стефан Да Коста, Семен Кизимов)
56:13
Данил Алалыкин
(Артем Пименов, Григорий Панин)
57:34
Никита Трямкин
57:59
Сергей Зборовский
Статистика
Салават Юлаев
Автомобилист
Штрафное время
4
11
Игра в большинстве
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит