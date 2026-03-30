Самый беспечный олигарх КХЛ близок к провалу. Руководству «Автомобилиста» не простят еще один вылет

«Автомобилист» — самый беспечный олигарх КХЛ. В последние годы клуб стабильно заполняет платежную ведомость под потолок. В комфортный для жизни Екатеринбург охотно едут игроки, в том числе топовые иностранцы. По именам состав «шоферов» — один из сильнейших в лиге. В этой парадигме клуб живет уже несколько сезонов, но лучшим результатом в истории остается выход в полуфинал в 2024 году. Сейчас же ему светит второй подряд вылет в первом раунде плей-офф, что неизбежно приведет к кардинальным перестановкам.