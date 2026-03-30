Самый беспечный олигарх КХЛ близок к провалу. Руководству «Автомобилиста» не простят еще один вылет

«Автомобилист» — самый беспечный олигарх КХЛ. В последние годы клуб стабильно заполняет платежную ведомость под потолок. В комфортный для жизни Екатеринбург охотно едут игроки, в том числе топовые иностранцы. По именам состав «шоферов» — один из сильнейших в лиге. В этой парадигме клуб живет уже несколько сезонов, но лучшим результатом в истории остается выход в полуфинал в 2024 году. Сейчас же ему светит второй подряд вылет в первом раунде плей-офф, что неизбежно приведет к кардинальным перестановкам.
Нынешнему руководству «Автомобилиста» сходили с рук многие провалы — будь то вылет в прошлом сезоне от «Ак Барса» в первом раунде или от «Металлурга» на той же стадии в 2023-м. Очередной провал уже не простят. К нему команда приблизилась после уфимской части серии: «Салават Юлаев» выиграл два домашних матча и поставил «Автомобилист» в тяжелейшее положение. Теперь команда Николая Заварухина лишена права на ошибку.
Герой двух последних матчей — форвард «Салавата» Максим Кузнецов. Он с лихвой затмил своего звездного однофамильца, который в плей-офф пока не набрал ни одного очка. Еще в прошлом сезоне Максим играл за «Тамбов», а сейчас решает исход серии, забросив три шайбы в двух домашних матчах.
Уральцам попросту нечего противопоставить. В составе Заварухина некому стабильно создавать опасность в чужой зоне, кроме Даниэля Спронга. В четвертой игре голландца перегрузили — доверили почти 16 минут за два периода. Спронг сделал момент для Александра Шарова, был традиционно опасен, но не более того. А кроме Даниэля, у «шоферов» в серии забивали только три человека: Шаров, Голышев (оба в четвертой игре) и защитник Зборовский.
«Автомобилист» мощно провел концовку регулярного чемпионата и подошел к плей-офф едва ли не в лучшей форме во всей лиге. Этого запала хватило только на домашние матчи. Причем единственная победа пришла в игре, где «Салават» забуксовал в атаке, а Владимир Галкин оформил сухарь. Стоило вратарю снизить планку, как команда посыпалась. И дело не только в нем. «Салават» вскрыл ключевые проблемы «Автомобилиста»: медленную оборону, слабый выход из-под прессинга, беспомощную под давлением атаку, отсутствие гибкости и плана Б. Уфимцам достаточно открыть счет, чтобы игра дальше шла по их сценарию.
Индивидуальное мастерство игроков «Автомобилиста», в котором он превосходит соперника на бумаге, нивелируется командной игрой «Салавата» — характером, смелыми решениями и тактикой. Перестроить все, что мешало команде Заварухина годами, за полтора дня невозможно. Состав попросту не соответствует стилю тренера — это фундаментальная проблема, преследующая клуб не первый сезон.
Пятая игра серии может стать решающей — и, похоже, определяющей не только для первого раунда плей-офф, но и для будущего «Автомобилиста». Очередной вылет в первом раунде при таком бюджете неизбежно приведет к жестким решениям. За постоянную растрату платежки под потолок без результата с руководства спросят всерьез. Впрочем, именно такие провалы иногда становятся предвестниками перестройки. Для «Автомобилиста» она назрела уже давно.
Виктор Козлов
Николай Заварухин
Семен Вязовой
Владимир Галкин
(00:00-42:53)
Евгений Аликин
(42:53-56:07)
02:48
Максим Кузнецов
(Владислав Ефремов)
15:31
Дин Стюарт
25:12
Данил Алалыкин
(Артем Пименов, Ярослав Цулыгин)
26:13
Александр Шаров
(Брукс Мэйсек, Даниэль Спронг)
30:42
Шелдон Ремпал
33:20
Шелдон Ремпал
(Джек Родуолд, Алексей Василевский)
42:53
Максим Кузнецов
(Артем Горшков, Владислав Ефремов)
43:20
Сергей Зборовский
51:17
Даниэль Спронг
55:10
Анатолий Голышев
(Стефан Да Коста, Семен Кизимов)
56:13
Данил Алалыкин
(Артем Пименов, Григорий Панин)
57:34
Никита Трямкин
57:59
Сергей Зборовский
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
