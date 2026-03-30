«Вы издеваетесь?» «Сибирь» дожала «Магнитку» за секунду до конца второго овертайма, а Разин сорвался на судей

Новосибирск все еще в игре
«Сибирь» — «Металлург» — 1−3
«Сибирь» продлевает серию с «Металлургом»! Новосибирцы одержали победу в драматичном матче, в котором было удаление вратаря до конца игры, невероятный сейв защитника с ленточки в овертайме и гол на последней секунде периода.
Удаление Смолина и реакция Разина
Внезапно в этом плей-офф основным голкипером «Металлурга» стал Александр Смолин. По статистике, он, конечно, был лучше Ильи Набокова в регулярном чемпионате, но вряд ли кто-то всерьез ожидал, что Андрей Разин в решающий момент сезона посадит на лавку вратаря, с которым уже выигрывал Кубок Гагарина.
Смолин наставника не разочаровал. В первых трех матчах серии с «Сибирью» он одержал три победы и ни разу не пропустил более гола. Процент отраженных бросков на этом отрезке приближался к сумасшедшему показателю в 95 пунктов.
И в начале четвертой игры Александр вновь показал, что не зря выходит в старте: ему удалось сделать невероятный сейв после броска Вячеслава Лещенко в пустой угол.
Однако в середине встречи нервы у молодого голкипера все же сдали. Ему не понравилось, что форвард «Сибири» Илья Федотов слишком жестко пошел в борьбу на пятаке. Тогда Смолин концом крюка засадил по ноге нападающему. Судьям оставалось лишь выписать вратарю удаление до конца матча.
За слишком активную деятельность в чужой «краске» малым штрафом наказали и самого Федотова. Поэтому «Сибирь» получила только три минуты большинства вместо пяти. Из-за этого удаления после игры сильно злился главный тренер «Металлурга».
«Вы издеваетесь? Сегодня даете Смолину 5+20? Если это еще будет дисквалификация, то я буду сильно смеяться. У человека, которому дали две минуты, точно такой же колющий удар. Да, Смолин не сдержался, но жизни того человека ничего не угрожало. Он его в лицо ударил или что? Какие 5+20? Мне понятны судейские решения, которые “50 на 50” в сторону “Сибири”. Это все понятно. Но я просто охреневаю, у меня другого слова нет от таких решений, как по Смолину», — удивлялся Разин на пресс-конференции.
Ругался Андрей Владимирович и на хоккеистов других команд, которые, по его мнению, любят приукрашивать свои травмы.
«Если бы Джонсон валялся, как проститука, как некоторые хоккеисты, тогда был бы СДК. Просто у нас мужик встал и подрался с человеком. Сам его наказал», — эмоционально заявил тренер.
Спросили у него и про людей, которые писали, что якобы «Металлург» не хотел заканчивать серию в четырех матчах.
«Что отвечу им? Дебилы», — емко отреагировал тренер.
Что было дальше?
С голами в этой встрече было очень тяжело Набоков здорово вошел в игру после удаления своего напарника, а Михаил Бердин тащил с первых секунд. Из-за их блистательного перформанса команды отправились в овертайм при нулевой ничьей.
В дополнительных периодах были моменты, когда даже вратари оказывались бессильны. По-хорошему, серия должна была заканчиваться после броска Макара Хабарова: тот прошил Бердина, а шайба, отскочив от вратаря, стала катиться за ленточку. Но Егор Аланов каким-то невероятным образом сумел среагировать на этот эпизод и выбить ее в самый последний момент.
Зато своим шансом воспользовался Антон Косолапов. Благодаря «Сибири» форвард получил в этом сезоне возможность выбраться из плена ВХЛ. В долгу он не остался.
За полторы минуты до конца второго овертайма у «Металлурга» удалился Руслах Исхаков. И на последней секунде периода, буквально под сирену, Косолапов мощным броском вогнал шайбу в сетку и подарил своей команде как минимум еще один матч в этом плей-офф. Дебютного сухаря в этом плей-офф у Ильи Набокова не случилось. Тем не менее, он отразил 31 из 32 бросков.
Но главная звезда матча — это Бердин, сделавший 41 сейв. Примечательно, что это первый матч на ноль в КХЛ у 28-летнего голкипера. Вероятно, он его запомнит навсегда.
Автор: Максим Клементьев
Ярослав Люзенков
Андрей Разин
Михаил Бердин
Александр Смолин
(00:00-29:50)
Илья Набоков
(c 29:50)
01:38
Илья Федотов
01:38
Илья Федотов
01:38
Артем Минулин
01:59
Егор Яковлев
17:45
Данила Паливко
23:35
Алексей Маклюков
23:35
Алексей Маклюков
29:50
Илья Федотов
29:50
Александр Смолин
29:50
Александр Смолин
36:40
Антон Косолапов
39:23
Данила Паливко
48:56
Данила Паливко
50:04
Чэйз Приски
57:24
Валентин Пьянов
88:24
Илья Федотов
98:27
Руслан Исхаков
99:59
Антон Косолапов
(Егор Аланов)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
