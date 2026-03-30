«Если бы валялся, как проститутка»: Разин разнес судей после матча плей-офф

Тренер «Металлурга» Разин раскритиковал судей после матча с «Сибирью».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин выразил возмущение решением судей удалить до конца игры вратаря Александра Смолина в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина против новосибирской «Сибири» и привел в пример поведение американского форварда «Магнитки» Люка Джонсона.

«Сибирь» в понедельник обыграла «Металлург» во втором овертайме четвертого матча серии со счетом 1:0. На 30-й минуте Смолин был наказан за колющий удар — голкипер ткнул клюшкой нападающего «Сибири» Ивана Федотова. Вратарь отправился в раздевалку, вместо него на лед вышел Илья Набоков. Комментируя этот эпизод, Разин припомнил драку Джонсона с защитником «Сибири» Федором Гордеевым в конце третьей игры серии.

«Почему 5+20? Какие 5+20? Еще раз — колено в колено, в голову целенаправленный клюшкой. Если бы Джонсон валялся, как проститутка, как некоторые хоккеисты валяются, тогда был бы СДК (спортивно‑дисциплинарный комитет — прим.) или что там. Просто у нас мужик встал и подрался с человеком. Он сам его наказал», — заявил Разин на пресс-конференции.

«Металлург» ведет в серии до четырех побед со счетом 3−1. Следующая игра состоится 1 апреля в Магнитогорске.

Сибирь
1:0
0:0, 0:0, 0:0
ОТ
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
30.03.2026, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11561 зритель
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Андрей Разин
Вратари
Михаил Бердин
Александр Смолин
(00:00-29:50)
Илья Набоков
(c 29:50)
1-й период
01:38
Илья Федотов
01:38
Илья Федотов
01:38
Артем Минулин
01:59
Егор Яковлев
17:45
Данила Паливко
2-й период
23:35
Алексей Маклюков
23:35
Алексей Маклюков
29:50
Илья Федотов
29:50
Александр Смолин
29:50
Александр Смолин
36:40
Антон Косолапов
39:23
Данила Паливко
3-й период
48:56
Данила Паливко
50:04
Чэйз Приски
57:24
Валентин Пьянов
Овертайм
88:24
Илья Федотов
98:27
Руслан Исхаков
99:59
Антон Косолапов
(Егор Аланов)
Статистика
Сибирь
Металлург Мг
Штрафное время
14
41
Игра в большинстве
8
5
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
