«Если бы валялся, как проститутка»: Разин разнес судей после матча плей-офф

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин выразил возмущение решением судей удалить до конца игры вратаря Александра Смолина в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина против новосибирской «Сибири» и привел в пример поведение американского форварда «Магнитки» Люка Джонсона.
«Сибирь» в понедельник обыграла «Металлург» во втором овертайме четвертого матча серии со счетом 1:0. На 30-й минуте Смолин был наказан за колющий удар — голкипер ткнул клюшкой нападающего «Сибири» Ивана Федотова. Вратарь отправился в раздевалку, вместо него на лед вышел Илья Набоков. Комментируя этот эпизод, Разин припомнил драку Джонсона с защитником «Сибири» Федором Гордеевым в конце третьей игры серии.
«Почему 5+20? Какие 5+20? Еще раз — колено в колено, в голову целенаправленный клюшкой. Если бы Джонсон валялся, как проститутка, как некоторые хоккеисты валяются, тогда был бы СДК (спортивно‑дисциплинарный комитет — прим.) или что там. Просто у нас мужик встал и подрался с человеком. Он сам его наказал», — заявил Разин на пресс-конференции.
«Металлург» ведет в серии до четырех побед со счетом 3−1. Следующая игра состоится 1 апреля в Магнитогорске.
Ярослав Люзенков
Андрей Разин
Михаил Бердин
Александр Смолин
(00:00-29:50)
Илья Набоков
(c 29:50)
01:38
Илья Федотов
01:38
Илья Федотов
01:38
Артем Минулин
01:59
Егор Яковлев
17:45
Данила Паливко
23:35
Алексей Маклюков
23:35
Алексей Маклюков
29:50
Илья Федотов
29:50
Александр Смолин
29:50
Александр Смолин
36:40
Антон Косолапов
39:23
Данила Паливко
48:56
Данила Паливко
50:04
Чэйз Приски
57:24
Валентин Пьянов
88:24
Илья Федотов
98:27
Руслан Исхаков
99:59
Антон Косолапов
(Егор Аланов)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
