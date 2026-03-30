Чемпион КХЛ нанес третье поражение «Спартаку» в серии плей-офф

Ярославский «Локомотив» в гостях обыграл московский «Спартак» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
Встреча в Москве закончилась со счетом 2:0.
В составе победителей шайбы на счету Рушана Рафикова (1-я минута) и Максима Березкина (32).
Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Локомотива». Пятый матч ⅛ финала Кубка Гагарина пройдет в Ярославле 1 апреля.
«Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина.
В регулярном чемпионате ярославский клуб занял первое место в Западной конференции, «Спартак» — восьмое. Команды дважды в истории КХЛ встречались в плей-офф: в сезоне 2008/09 на стадии второго раунда «Локомотив» одолел «Спартак» (3−0 в серии), а год спустя повторил это достижение (4−2).
Алексей Жамнов
Боб Хартли
Александр Георгиев
(00:00-57:31)
Даниил Исаев
00:19
Рушан Рафиков
(Егор Сурин, Андрей Сергеев)
31:04
Максим Березкин
(Артур Каюмов)
50:33
Илья Николаев
51:05
Павел Порядин
53:32
Александр Полунин
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
