Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:30
Колорадо
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.30
П2
6.31
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.50
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.40
П2
5.52
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
1
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Авангард
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
1
:
Металлург Мг
0
П1
X
П2

Чемпион КХЛ нанес третье поражение «Спартаку» в серии плей-офф

Четвертый матч серии плей-офф закончился со счетом 2:0 в пользу «Локомотива».

Источник: РБК Спорт

Ярославский «Локомотив» в гостях обыграл московский «Спартак» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Встреча в Москве закончилась со счетом 2:0.

В составе победителей шайбы на счету Рушана Рафикова (1-я минута) и Максима Березкина (32).

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Локомотива». Пятый матч ⅛ финала Кубка Гагарина пройдет в Ярославле 1 апреля.

«Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина.

В регулярном чемпионате ярославский клуб занял первое место в Западной конференции, «Спартак» — восьмое. Команды дважды в истории КХЛ встречались в плей-офф: в сезоне 2008/09 на стадии второго раунда «Локомотив» одолел «Спартак» (3−0 в серии), а год спустя повторил это достижение (4−2).

Спартак
0:2
0:1, 0:1, 0:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
30.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 10555 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Боб Хартли
Вратари
Александр Георгиев
(00:00-57:31)
Даниил Исаев
1-й период
00:19
Рушан Рафиков
(Егор Сурин, Андрей Сергеев)
2-й период
31:04
Максим Березкин
(Артур Каюмов)
3-й период
50:33
Илья Николаев
51:05
Павел Порядин
53:32
Александр Полунин
Статистика
Спартак
Локомотив
Штрафное время
2
4
Игра в большинстве
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит