Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.85
П2
3.35
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.97
П2
3.26
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.09
П2
3.35
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.10
П2
3.60
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
4
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
5
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
9
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Питтсбург
8
П1
X
П2

Американский хоккеист Джонсон провел 200-й матч за магнитогорский «Металлург»

Нападающий «Металлурга» Люк Джонсон провел 200-й матч за магнитогорский клуб.

Источник: Sport24

Юбилейной для американца стала четвертая игра первого раунда Кубка Гагарина против «Сибири» (0:1 ОТ), прошедшая в Новосибирске 30 марта.

Хоккеист провел на льду 20:39 минут, отметился 1 броском в створ, применил 3 силовых приема и выиграл 4 из 11 вбрасываний.

Форвард дебютировал за «Магнитку» 2 сентября 2023 года, а сотый матч провел 5 октября 2024-го против «Спартака».

Всего на счету Джонсона 76 (39+37) очков в составе «Металлурга». Он стал 73-м хоккеистом в истории команды, достигшим рубежа в 200 матчей.

Сибирь
1:0
0:0, 0:0, 0:0
ОТ
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
30.03.2026, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11561 зритель
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Андрей Разин
Вратари
Михаил Бердин
Александр Смолин
(00:00-29:50)
Илья Набоков
(c 29:50)
1-й период
01:38
Илья Федотов
01:38
Илья Федотов
01:38
Артем Минулин
01:59
Егор Яковлев
17:45
Данила Паливко
2-й период
23:35
Алексей Маклюков
23:35
Алексей Маклюков
29:50
Илья Федотов
29:50
Александр Смолин
29:50
Александр Смолин
36:40
Антон Косолапов
39:23
Данила Паливко
3-й период
48:56
Данила Паливко
50:04
Чэйз Приски
57:24
Валентин Пьянов
Овертайм
88:24
Илья Федотов
98:27
Руслан Исхаков
99:59
Антон Косолапов
(Егор Аланов)
Статистика
Сибирь
Металлург Мг
Штрафное время
14
41
Игра в большинстве
8
5
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит