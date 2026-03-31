Удаленный во время матча вратарь «Металлурга» избежал дисквалификации

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Голкипер магнитогорского «Металлурга» Александр Смолин, который получил дисциплинарный штраф до конца матча в четвертой игре серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против новосибирской «Сибири», избежал дисквалификации и получил денежный штраф решением спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ, сообщается на сайте чемпионата.
В понедельник «Сибирь» в понедельник обыграла «Металлург» во втором овертайме четвертого матча серии со счетом 1:0. На 30-й минуте Смолин был наказан за колющий удар — голкипер ткнул клюшкой нападающего «Сибири» Ивана Федотова. Вратарь отправился в раздевалку, вместо него на лед вышел Илья Набоков. После встречи главный тренер «Металлурга» Андрей Разин раскритиковал данное решение арбитров.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на вратаря “Металлурга” Александра Смолина, и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении лиги.
«Металлург» ведет в серии до четырех побед со счетом 3−1. Следующая игра состоится 1 апреля в Магнитогорске.
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит