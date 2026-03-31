Удаленный во время матча вратарь «Металлурга» избежал дисквалификации

В понедельник «Сибирь» в понедельник обыграла «Металлург» во втором овертайме четвертого матча серии со счетом 1:0. На 30-й минуте Смолин был наказан за колющий удар — голкипер ткнул клюшкой нападающего «Сибири» Ивана Федотова. Вратарь отправился в раздевалку, вместо него на лед вышел Илья Набоков. После встречи главный тренер «Металлурга» Андрей Разин раскритиковал данное решение арбитров.