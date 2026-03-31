«Автомобилист» сократил отставание от «Салавата» в серии плей-офф КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» дома обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 5:2 в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
В составе победителей хет-трик сделал Степан Хрипунов (10, 40, 56-я минуты), также шайбы забросили Александр Шаров (2) и Даниэль Спронг (21). У проигравших отличились Ильдан Газимов (44) и Девин Броссо (56).
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Салавата Юлаева». Шестая игра пройдет в Уфе 2 апреля.
В регулярном чемпионате «Автомобилист» занял четвертое место в Восточной конференции, «Салават Юлаев» — пятое. В плей-офф КХЛ команды встречаются в третий раз в истории, уфимский клуб был сильнее в первом раунде в 2010 году и во втором раунде в 2019-м.
Николай Заварухин
Виктор Козлов
Евгений Аликин
(00:00-59:33)
Семен Вязовой
(00:00-40:00)
Илья Коновалов
(40:00-44:16)
Илья Коновалов
(45:48-55:00)
Илья Коновалов
(c 55:24)
01:46
Александр Шаров
(Кирилл Воробьев, Даниэль Спронг)
09:54
Степан Хрипунов
(Сергей Зборовский, Анатолий Голышев)
19:15
Егор Сучков
20:39
Даниэль Спронг
(Дмитрий Юдин, Александр Шаров)
21:47
Девин Броссо
22:12
Семен Кизимов
22:12
Семен Кизимов
26:53
Максим Денежкин
28:54
Максим Осипов
39:04
Степан Хрипунов
(Ярослав Бусыгин, Анатолий Голышев)
39:45
Сергей Варлов
42:04
Командный штраф
43:14
Ильдан Газимов
(Сергей Варлов, Артем Пименов)
44:16
Ярослав Бусыгин
55:00
Анатолий Голышев
55:24
Степан Хрипунов
(Максим Осипов)
55:55
Девин Броссо
(Шелдон Ремпал, Александр Жаровский)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит