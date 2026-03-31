Хоккеист «Ак Барса» забросил самую быструю шайбу в истории Кубка Гагарина

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Нападающий казанского «Ак Барса» Артем Галимов стал автором самой быстрой шайбы в истории плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ак Барс» во вторник принимает челябинский «Трактор» в пятом матче серии первого раунда плей-офф. Галимов открыл счет на 7-й секунде встречи.
26-летний форвард превзошел рекорд казахстанского нападающего Константина Пушкарева, который, выступая за астанинский «Барыс», 22 февраля 2017 года открыл счет в матче также против «Трактора» на 11-й секунде.
«Ак Барс» ведет в серии до четырех побед со счетом 3−1.