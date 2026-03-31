СКА под руководством Ларионова вылетел из Кубка Гагарина, уступив ЦСКА

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над петербургским СКА в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в следующую стадию розыгрыша Кубка Гагарина.
Встреча в Москве завершилась со счетом 6:2 (2:1, 1:0, 3:1) в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Денис Гурьянов (7, 55 и 60-я минуты), также шайбы забросили Джереми Рой (15), Сергей Калинин (28) и Николай Коваленко (58). У СКА отличились Андрей Педан (12) и Бреннан Менелл (57).
Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу ЦСКА. По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА финишировал на пятой строчке.
Московская команда стала третьим участником второго раунда плей-офф, куда ранее вышли минское «Динамо» и нижегородское «Торпедо». Соперник ЦСКА определится позднее.
ЦСКА является трехкратным обладателем Кубка Гагарина.
Игорь Никитин
Игорь Ларионов
Дмитрий Гамзин
Артемий Плешков
(00:00-52:06)
Артемий Плешков
(53:59-57:34)
Артемий Плешков
(c 57:37)
06:31
Денис Гурьянов
(Николай Коваленко, Дмитрий Бучельников)
07:08
Прохор Полтапов
11:38
Андрей Педан
(Игнат Лутфуллин, Маркус Филлипс)
12:46
Сергей Плотников
14:49
Джереми Рой
(Николай Коваленко, Денис Гурьянов)
27:24
Сергей Калинин
40:59
Никита Охотюк
49:45
Клим Костин
49:45
Джозеф Бландизи
51:52
Джереми Рой
53:59
Сергей Плотников
54:05
Денис Гурьянов
(Ник Эберт, Николай Коваленко)
56:35
Бреннан Менелл
(Николай Голдобин, Егор Савиков)
57:37
Николай Коваленко
59:07
Денис Гурьянов
(Прохор Полтапов, Максим Соркин)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит