Хоккей. НХЛ
01.04
Баффало
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.42
П2
3.57
Хоккей. НХЛ
01.04
Бостон
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.78
X
4.30
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
01.04
Вашингтон
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
01.04
Коламбус
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.40
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
01.04
Питтсбург
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.40
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
01.04
Рейнджерс
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
01.04
Тампа-Бэй
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.24
Хоккей. НХЛ
01.04
Флорида
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
3.38
X
4.40
П2
1.92
Хоккей. НХЛ
01.04
Чикаго
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.40
П2
2.07
Хоккей. НХЛ
01.04
Эдмонтон
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.50
П2
3.42
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
2
:
Трактор
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
6
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2

СКА под руководством Ларионова вылетел из Кубка Гагарина, уступив ЦСКА

Хоккеисты ЦСКА обыграли СКА и вышли во второй раунд Кубка Гагарина.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над петербургским СКА в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в следующую стадию розыгрыша Кубка Гагарина.

Встреча в Москве завершилась со счетом 6:2 (2:1, 1:0, 3:1) в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Денис Гурьянов (7, 55 и 60-я минуты), также шайбы забросили Джереми Рой (15), Сергей Калинин (28) и Николай Коваленко (58). У СКА отличились Андрей Педан (12) и Бреннан Менелл (57).

Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу ЦСКА. По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА финишировал на пятой строчке.

Московская команда стала третьим участником второго раунда плей-офф, куда ранее вышли минское «Динамо» и нижегородское «Торпедо». Соперник ЦСКА определится позднее.

ЦСКА является трехкратным обладателем Кубка Гагарина.

ЦСКА
6:2
2:1, 1:0, 3:1
СКА
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
31.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 10342 зрителя
Главные тренеры
Игорь Никитин
Игорь Ларионов
Вратари
Дмитрий Гамзин
Артемий Плешков
(00:00-52:06)
Артемий Плешков
(53:59-57:34)
Артемий Плешков
(c 57:37)
1-й период
06:31
Денис Гурьянов
(Николай Коваленко, Дмитрий Бучельников)
07:08
Прохор Полтапов
11:38
Андрей Педан
(Игнат Лутфуллин, Маркус Филлипс)
12:46
Сергей Плотников
14:49
Джереми Рой
(Николай Коваленко, Денис Гурьянов)
2-й период
27:24
Сергей Калинин
3-й период
40:59
Никита Охотюк
49:45
Клим Костин
49:45
Джозеф Бландизи
51:52
Джереми Рой
53:59
Сергей Плотников
54:05
Денис Гурьянов
(Ник Эберт, Николай Коваленко)
56:35
Бреннан Менелл
(Николай Голдобин, Егор Савиков)
57:37
Николай Коваленко
59:07
Денис Гурьянов
(Прохор Полтапов, Максим Соркин)
Статистика
ЦСКА
СКА
Штрафное время
8
8
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит