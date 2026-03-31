«Ак Барс» вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ, выбив «Трактор»

КАЗАНЬ, 31 марта. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» победил челябинский «Трактор» со счетом 2:1 в овертайме пятого матча серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Артем Галимов (1-я минута) и Дмитрий Яшкин (61). У проигравших отличился Михал Чайковски (34). Галимов забросил самую быструю шайбу в истории плей-офф КХЛ, отличившись на 7-й секунде встречи.
Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Ак Барса». В следующем раунде казанский клуб сыграет с одной из команд Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата «Ак Барс» стал третьим в турнирной таблице Восточной конференции, «Трактор» — шестым.
В прошлом году «Трактор» дошел до финала Кубка Гагарина, в котором уступил ярославскому «Локомотиву» (1−4 в серии). Также челябинский клуб играл в финале плей-офф КХЛ в сезоне-2012/13, уступив тогда московскому «Динамо» (2−4). «Ак Барс» трижды выигрывал Кубок Гагарина и дважды играл в финале плей-офф, в прошлом сезоне казанский клуб во втором раунде проиграл московскому «Динамо» (2−4).
Анвар Гатиятулин
Евгений Корешков
Тимур Билялов
Дмитрий Николаев
00:07
Артем Галимов
(Илья Сафонов)
05:25
Владимир Жарков
08:33
Радэль Замалтдинов
33:20
Михал Чайковски
(Александр Кадейкин, Джордан Гросс)
38:12
Нэйтан Тодд
51:41
Джош Ливо
59:16
Андрей Светлаков
60:57
Дмитрий Яшкин
(Кирилл Семенов, Никита Лямкин)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит