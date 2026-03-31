01.04
Баффало
:
Айлендерс
П1
1.85
X
4.42
П2
3.57
Хоккей. НХЛ
01.04
Бостон
:
Даллас
П1
2.78
X
4.30
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
01.04
Вашингтон
:
Филадельфия
П1
2.30
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
01.04
Коламбус
:
Каролина
П1
2.77
X
4.40
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
01.04
Питтсбург
:
Детройт
П1
2.52
X
4.40
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
01.04
Рейнджерс
:
Нью-Джерси
П1
2.60
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
01.04
Тампа-Бэй
:
Монреаль
П1
1.95
X
4.40
П2
3.24
Хоккей. НХЛ
01.04
Флорида
:
Оттава
П1
3.38
X
4.40
П2
1.92
Хоккей. НХЛ
01.04
Чикаго
:
Виннипег
П1
3.05
X
4.40
П2
2.07
Хоккей. НХЛ
01.04
Эдмонтон
:
Сиэтл
П1
1.88
X
4.50
П2
3.42
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
2
:
Трактор
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
6
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2

«Ак Барс» вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ, выбив «Трактор»

Серия первого раунда завершилась со счетом 4−1 в пользу казанской команды.

КАЗАНЬ, 31 марта. /ТАСС/.

КАЗАНЬ, 31 марта. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» победил челябинский «Трактор» со счетом 2:1 в овертайме пятого матча серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Артем Галимов (1-я минута) и Дмитрий Яшкин (61). У проигравших отличился Михал Чайковски (34). Галимов забросил самую быструю шайбу в истории плей-офф КХЛ, отличившись на 7-й секунде встречи.

Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Ак Барса». В следующем раунде казанский клуб сыграет с одной из команд Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата «Ак Барс» стал третьим в турнирной таблице Восточной конференции, «Трактор» — шестым.

В прошлом году «Трактор» дошел до финала Кубка Гагарина, в котором уступил ярославскому «Локомотиву» (1−4 в серии). Также челябинский клуб играл в финале плей-офф КХЛ в сезоне-2012/13, уступив тогда московскому «Динамо» (2−4). «Ак Барс» трижды выигрывал Кубок Гагарина и дважды играл в финале плей-офф, в прошлом сезоне казанский клуб во втором раунде проиграл московскому «Динамо» (2−4).

Ак Барс
2:1
1:0, 0:1, 0:0
ОТ
Трактор
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
31.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8814 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Евгений Корешков
Вратари
Тимур Билялов
Дмитрий Николаев
1-й период
00:07
Артем Галимов
(Илья Сафонов)
05:25
Владимир Жарков
08:33
Радэль Замалтдинов
2-й период
33:20
Михал Чайковски
(Александр Кадейкин, Джордан Гросс)
38:12
Нэйтан Тодд
3-й период
51:41
Джош Ливо
59:16
Андрей Светлаков
Овертайм
60:57
Дмитрий Яшкин
(Кирилл Семенов, Никита Лямкин)
Статистика
Ак Барс
Трактор
Штрафное время
4
6
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит