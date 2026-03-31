Никитин побил рекорд Билялетдинова по числу побед в плей-офф КХЛ

Билялетдинову 71 год. В КХЛ он трижды возглавлял «Ак Барс», с которым выиграл три Кубка Гагарина — в 2009, 2010 и 2018 годах. В 2006 году клуб из Татарстана под его руководством стал чемпионом России. Также Билялетдинов являлся главным тренером московского «Динамо» и стал победителем с «бело-голубыми» в чемпионате России в 2000-м. В 2012 году сборная России под его руководством выиграла чемпионат мира без единого поражения на турнире.