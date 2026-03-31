Никитин побил рекорд Билялетдинова по числу побед в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Возглавляющий московский ЦСКА Игорь Никитин установил рекорд по числу побед в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в качестве тренера.
Во вторник ЦСКА дома обыграл петербургский СКА со счетом 6:2 и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ (4−1 в серии). Эта победа стала 91-й для Никитина в 140 матчах плей-офф. Специалист превзошел рекорд тренировавшего в КХЛ казанский «Ак Барс» Зинэтулы Билялетдинова, который одержал 90 побед за 146 игр.
Никитину 53 года. Он возглавил ЦСКА в начале сезона. До этого он тренировал армейцев и привел команду к победе в Кубке Гагарина в 2019 году. Также в КХЛ специалист руководил омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом», с которым выиграл плей-офф в сезоне-2024/25.
Билялетдинову 71 год. В КХЛ он трижды возглавлял «Ак Барс», с которым выиграл три Кубка Гагарина — в 2009, 2010 и 2018 годах. В 2006 году клуб из Татарстана под его руководством стал чемпионом России. Также Билялетдинов являлся главным тренером московского «Динамо» и стал победителем с «бело-голубыми» в чемпионате России в 2000-м. В 2012 году сборная России под его руководством выиграла чемпионат мира без единого поражения на турнире.
Игорь Никитин
Игорь Ларионов
Дмитрий Гамзин
Артемий Плешков
(00:00-52:06)
Артемий Плешков
(53:59-57:34)
Артемий Плешков
(c 57:37)
06:31
Денис Гурьянов
(Николай Коваленко, Дмитрий Бучельников)
07:08
Прохор Полтапов
11:38
Андрей Педан
(Игнат Лутфуллин, Маркус Филлипс)
12:46
Сергей Плотников
14:49
Джереми Рой
(Николай Коваленко, Денис Гурьянов)
27:24
Сергей Калинин
40:59
Никита Охотюк
49:45
Клим Костин
49:45
Джозеф Бландизи
51:52
Джереми Рой
53:59
Сергей Плотников
54:05
Денис Гурьянов
(Ник Эберт, Николай Коваленко)
56:35
Бреннан Менелл
(Николай Голдобин, Егор Савиков)
57:37
Николай Коваленко
59:07
Денис Гурьянов
(Прохор Полтапов, Максим Соркин)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
