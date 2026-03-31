Ларионов повторил опыт Ротенберга, но есть нюанс. СКА вылетел из плей-офф!

Никто не ждал, что Игорь Ларионов, заменив Ротенберга в роли главного тренера армейского клуба, по щелчку пальцев вернет команду в элиту КХЛ и сходу сделает из нее претендента на Кубок Гагарина. Но проблема в том, что никто в принципе не понимал, чего ждать от СКА в этом сезоне. На протяжении всего этого времени от клуба на публике выступал только сам Ларионов, чьи слова необходимо просеивать через фильтр. Но уж точно не Игорь Николаевич должен вещать общественности о клубной стратегии и планах по ее развитию. Этим должны были заниматься представители руководства СКА, которые с момента прихода в стан армейцев ни разу не выступили хотя бы с каким-нибудь заявлением и не отметили элементарных целей команды на сезон.