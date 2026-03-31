Плющев связал вылет СКА с поездкой Ларионова на Олимпиаду: «Руководители не изучали спортивную психологию»

«СКА на протяжении всего сезона лихорадило. Чехарда с вратарями. Расстались с рядом важных игроков, которые могли стабилизировать ситуацию. В общем, был букет ошибок, которые квалифицированное руководство допустить не могло. Не знаю, с чем это может быть связано. Условия в Питере великолепные. То, что у СКА будут проблемы, не было секретом. ЦСКА же на характере показал достаточно агрессивную игру. Москвичи заслуженно победили.



Насколько могло повлиять то, что главный тренер мог посреди сезона уехать на Олимпиаду? Я не знаю, о чем думали руководители СКА, когда согласовывали эту поездку. Люди, видимо, не изучали спортивную психологию. Когда главный тренер посреди сезона уезжает не по вопросам здоровья, а как турист на Олимпиаду, это откладывается в голове у хоккеистов с негативом. После этого, когда Ларионов что-то хотел потребовать от игроков, к нему, наверняка, не так прислушивались. Это вопрос профессионализма. Не знаю, как это можно было допустить», — сказал Плющев «СЭ».