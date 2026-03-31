Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
:
Виннипег
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
:
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Даллас
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Каролина
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Детройт
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Монреаль
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Оттава
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Торпедо
4
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
2
:
Трактор
1
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
6
:
СКА
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Салават Юлаев
2
Плющев связал вылет СКА с поездкой Ларионова на Олимпиаду: «Руководители не изучали спортивную психологию»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился с «СЭ» мнением о вылете СКА от ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина.

Источник: Спорт-Экспресс

Во вторник, 31 марта ЦСКА победил СКА (6:2) в пятом матче и выиграл серию со счетом 4−1.

«СКА на протяжении всего сезона лихорадило. Чехарда с вратарями. Расстались с рядом важных игроков, которые могли стабилизировать ситуацию. В общем, был букет ошибок, которые квалифицированное руководство допустить не могло. Не знаю, с чем это может быть связано. Условия в Питере великолепные. То, что у СКА будут проблемы, не было секретом. ЦСКА же на характере показал достаточно агрессивную игру. Москвичи заслуженно победили.

Насколько могло повлиять то, что главный тренер мог посреди сезона уехать на Олимпиаду? Я не знаю, о чем думали руководители СКА, когда согласовывали эту поездку. Люди, видимо, не изучали спортивную психологию. Когда главный тренер посреди сезона уезжает не по вопросам здоровья, а как турист на Олимпиаду, это откладывается в голове у хоккеистов с негативом. После этого, когда Ларионов что-то хотел потребовать от игроков, к нему, наверняка, не так прислушивались. Это вопрос профессионализма. Не знаю, как это можно было допустить», — сказал Плющев «СЭ».

СКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина во втором сезоне подряд.

ЦСКА
6:2
2:1, 1:0, 3:1
СКА
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
31.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 10342 зрителя
Главные тренеры
Игорь Никитин
Игорь Ларионов
Вратари
Дмитрий Гамзин
Артемий Плешков
(00:00-52:06)
Артемий Плешков
(53:59-57:34)
Артемий Плешков
(c 57:37)
1-й период
06:31
Денис Гурьянов
(Николай Коваленко, Дмитрий Бучельников)
07:08
Прохор Полтапов
11:38
Андрей Педан
(Игнат Лутфуллин, Маркус Филлипс)
12:46
Сергей Плотников
14:49
Джереми Рой
(Николай Коваленко, Денис Гурьянов)
2-й период
27:24
Сергей Калинин
3-й период
40:59
Никита Охотюк
49:45
Клим Костин
49:45
Джозеф Бландизи
51:52
Джереми Рой
53:59
Сергей Плотников
54:05
Денис Гурьянов
(Ник Эберт, Николай Коваленко)
56:35
Бреннан Менелл
(Николай Голдобин, Егор Савиков)
57:37
Николай Коваленко
59:07
Денис Гурьянов
(Прохор Полтапов, Максим Соркин)
Статистика
ЦСКА
СКА
Штрафное время
8
8
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит