Плющев связал вылет СКА с поездкой Ларионова на Олимпиаду: «Руководители не изучали спортивную психологию»

Во вторник, 31 марта ЦСКА победил СКА (6:2) в пятом матче и выиграл серию со счетом 4−1.
«СКА на протяжении всего сезона лихорадило. Чехарда с вратарями. Расстались с рядом важных игроков, которые могли стабилизировать ситуацию. В общем, был букет ошибок, которые квалифицированное руководство допустить не могло. Не знаю, с чем это может быть связано. Условия в Питере великолепные. То, что у СКА будут проблемы, не было секретом. ЦСКА же на характере показал достаточно агрессивную игру. Москвичи заслуженно победили.
Насколько могло повлиять то, что главный тренер мог посреди сезона уехать на Олимпиаду? Я не знаю, о чем думали руководители СКА, когда согласовывали эту поездку. Люди, видимо, не изучали спортивную психологию. Когда главный тренер посреди сезона уезжает не по вопросам здоровья, а как турист на Олимпиаду, это откладывается в голове у хоккеистов с негативом. После этого, когда Ларионов что-то хотел потребовать от игроков, к нему, наверняка, не так прислушивались. Это вопрос профессионализма. Не знаю, как это можно было допустить», — сказал Плющев «СЭ».
СКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина во втором сезоне подряд.
Игорь Никитин
Игорь Ларионов
Дмитрий Гамзин
Артемий Плешков
(00:00-52:06)
Артемий Плешков
(53:59-57:34)
Артемий Плешков
(c 57:37)
06:31
Денис Гурьянов
(Николай Коваленко, Дмитрий Бучельников)
07:08
Прохор Полтапов
11:38
Андрей Педан
(Игнат Лутфуллин, Маркус Филлипс)
12:46
Сергей Плотников
14:49
Джереми Рой
(Николай Коваленко, Денис Гурьянов)
27:24
Сергей Калинин
40:59
Никита Охотюк
49:45
Клим Костин
49:45
Джозеф Бландизи
51:52
Джереми Рой
53:59
Сергей Плотников
54:05
Денис Гурьянов
(Ник Эберт, Николай Коваленко)
56:35
Бреннан Менелл
(Николай Голдобин, Егор Савиков)
57:37
Николай Коваленко
59:07
Денис Гурьянов
(Прохор Полтапов, Максим Соркин)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит