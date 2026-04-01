Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
:
Виннипег
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
:
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Даллас
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Каролина
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Детройт
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Монреаль
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Оттава
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Торпедо
4
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
2
:
Трактор
1
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
6
:
СКА
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Салават Юлаев
2
Корешков: «Все в “Тракторе” хотели победить, но таков хоккей: кто-то должен победить, а кто-то — проиграть»

Евгений Корешков, главный тренер «Трактора», подвел итоги серии плей-офф Кубка Гагарина против «Ак Барса» (1:2).

Источник: Sport24

«После такой серии нужно время, чтобы тщательно проанализировать все. Играли равные команды, показали классный хоккей, три овертайма. Сражались, в каждом матче ловили на себя. Все в “Тракторе” хотели победить, но таков хоккей: кто-то должен победить, а кто-то — проиграть. В третьем периоде у нас было три стопроцентных момента, в овертайме первого матча — три выхода “один в ноль”. Надо было забить в нужный момент.

Оценка моей работы? Ее оценит руководство, на это нужно время. Я оценил бы ее, если бы работал с 1 августа. Принял команду, какая была, и мы хотели сделать ее лучше. Не рассматривали ли вариант выпустить Дронова? Готовили его на следующий матч, а в этой игре заявили как помощник тренера. Он общительный, знает, кому что нужно сказать, в раздевалке всегда был рядом с ребятами", — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.

Ак Барс
2:1
1:0, 0:1, 0:0
ОТ
Трактор
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
31.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8814 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Евгений Корешков
Вратари
Тимур Билялов
Дмитрий Николаев
1-й период
00:07
Артем Галимов
(Илья Сафонов)
05:25
Владимир Жарков
08:33
Радэль Замалтдинов
2-й период
33:20
Михал Чайковски
(Александр Кадейкин, Джордан Гросс)
38:12
Нэйтан Тодд
3-й период
51:41
Джош Ливо
59:16
Андрей Светлаков
Овертайм
60:57
Дмитрий Яшкин
(Кирилл Семенов, Никита Лямкин)
Статистика
Ак Барс
Трактор
Штрафное время
4
6
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит