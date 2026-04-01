Корешков: «Все в “Тракторе” хотели победить, но таков хоккей: кто-то должен победить, а кто-то — проиграть»

«После такой серии нужно время, чтобы тщательно проанализировать все. Играли равные команды, показали классный хоккей, три овертайма. Сражались, в каждом матче ловили на себя. Все в “Тракторе” хотели победить, но таков хоккей: кто-то должен победить, а кто-то — проиграть. В третьем периоде у нас было три стопроцентных момента, в овертайме первого матча — три выхода “один в ноль”. Надо было забить в нужный момент.
Оценка моей работы? Ее оценит руководство, на это нужно время. Я оценил бы ее, если бы работал с 1 августа. Принял команду, какая была, и мы хотели сделать ее лучше. Не рассматривали ли вариант выпустить Дронова? Готовили его на следующий матч, а в этой игре заявили как помощник тренера. Он общительный, знает, кому что нужно сказать, в раздевалке всегда был рядом с ребятами", — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.
Анвар Гатиятулин
Евгений Корешков
Тимур Билялов
Дмитрий Николаев
00:07
Артем Галимов
(Илья Сафонов)
05:25
Владимир Жарков
08:33
Радэль Замалтдинов
33:20
Михал Чайковски
(Александр Кадейкин, Джордан Гросс)
38:12
Нэйтан Тодд
51:41
Джош Ливо
59:16
Андрей Светлаков
60:57
Дмитрий Яшкин
(Кирилл Семенов, Никита Лямкин)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
