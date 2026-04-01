Никитин: «Сегодня разрыв большой получился, а так серия была вся на тоненького. Мы благодарны команде СКА»

— Всегда есть моменты в игре, которые не нравятся, ведь живые люди играют. Мы команду готовили к тому, чтобы правильно реагировать на эти ситуации. За счет этого серию и выиграли. У нас такая сетка, что все соперники топовые, и против них ты не можешь играть идеально. Нужно уметь правильно реагировать и на хорошие, и на плохие моменты, оставаться в эмоциональном и психологическом балансе. К этому ребят ведем, путь длинный, сейчас только первый шаг. У нас были моменты в регулярном чемпионате, которые мы хотели улучшить: реализация, большинство. Но это все компоненты общей картины. Мы не идеальны, но это нормально. Надо принять себя такими, какие мы есть. То, что ребята сделали этот шаг, здорово, но для нормального спортсмена должно лишь после этого проявиться чувство голода.