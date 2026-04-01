Никитин: «Сегодня разрыв большой получился, а так серия была вся на тоненького. Мы благодарны команде СКА»

— Сегодня разрыв большой получился, а так серия была вся на тоненького. Мы благодарны команде СКА. Для нас хорошо, что все игры была ровными, нам нужно было найти путь в таких играх, чтобы забрать серию.
— Насколько вы увидели, что многие моменты, которые вам не нравились в регулярном чемпионате, в плей-офф были исправлены?
— Всегда есть моменты в игре, которые не нравятся, ведь живые люди играют. Мы команду готовили к тому, чтобы правильно реагировать на эти ситуации. За счет этого серию и выиграли. У нас такая сетка, что все соперники топовые, и против них ты не можешь играть идеально. Нужно уметь правильно реагировать и на хорошие, и на плохие моменты, оставаться в эмоциональном и психологическом балансе. К этому ребят ведем, путь длинный, сейчас только первый шаг. У нас были моменты в регулярном чемпионате, которые мы хотели улучшить: реализация, большинство. Но это все компоненты общей картины. Мы не идеальны, но это нормально. Надо принять себя такими, какие мы есть. То, что ребята сделали этот шаг, здорово, но для нормального спортсмена должно лишь после этого проявиться чувство голода.
— До следующего раунда больше недели. Какие планы на подготовку?
— Мы не готовились к этому. Сейчас понимаем график. Парни получат свои дни отдыха. Мы не прекращали готовиться, есть медицинский штаб и тренеры по функциональной подготовке. Но главное — самоподготовка, это должно быть у каждого в голове и в сердце.
— Непривычно, что ЦСКА и СКА встречаются на такой ранней стадии плей-офф, в отличие от прошлых годов. Стал ли соперник за это время слабее, и было ли из-за этого ЦСКА проще?
— Оппонентов я не обсуждаю, отталкиваюсь от своей команды. Для лиги хорошо, когда такие команды встречаются в первом раунде. И ребятам мы сказали, что хорошо получить сразу такого соперника в первом раунде. Мы молодая команда, опыт набирается как положительный, так и отрицательный.
— В начале сезона вы на пресс-конференции говорили о тех, кто должен таскать рояль, и кто играть на нем. Есть ли уже этот баланс в команде?
— У меня работа такая — я должен отвечать за свои слова и действия. Мы понимали, что команду нужно строить тем путем, который я видел. Нашим молодым лидерам нужны были свобода и развитие. Это наш путь.
— Как оцените игру Коваленко на позиции центра? И когда вернется Зернов?
— Дениса сегодня можно было уже запускать. Но ребята, которые играли серию, показали, что могут ее выигрывать. Николай не исключение. Для него это возможность для саморазвития. Не каждый может качественно сыграть в центре. Объем работы другой. И если ты еще и не теряешь свои качества в атаке, то это уровень. Стабильность — признак мастерства. Первый раунд, который провел Коваленко — это тот уровень, ниже которого нельзя опускаться, — приводит слова тренера пресс-служба ЦСКА.
Игорь Никитин
Игорь Ларионов
Дмитрий Гамзин
Артемий Плешков
(00:00-52:06)
Артемий Плешков
(53:59-57:34)
Артемий Плешков
(c 57:37)
06:31
Денис Гурьянов
(Николай Коваленко, Дмитрий Бучельников)
07:08
Прохор Полтапов
11:38
Андрей Педан
(Игнат Лутфуллин, Маркус Филлипс)
12:46
Сергей Плотников
14:49
Джереми Рой
(Николай Коваленко, Денис Гурьянов)
27:24
Сергей Калинин
40:59
Никита Охотюк
49:45
Клим Костин
49:45
Джозеф Бландизи
51:52
Джереми Рой
53:59
Сергей Плотников
54:05
Денис Гурьянов
(Ник Эберт, Николай Коваленко)
56:35
Бреннан Менелл
(Николай Голдобин, Егор Савиков)
57:37
Николай Коваленко
59:07
Денис Гурьянов
(Прохор Полтапов, Максим Соркин)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
