В «Тракторе» заявили о желании расстаться со всеми легионерами

Генменеджер ХК «Трактор» заявил, что клуб собирается расстаться с легионерами.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Челябинский «Трактор» с высокой долей вероятности расстанется со всеми иностранными игроками в грядущее межсезонье, заявил генеральный менеджер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Волков.

В составе «Трактора» выступают четыре легионера — канадец Джошуа Ливо, американцы Джордан Гросс и Логан Дэй, а также словак Михал Чайковски.

«С большой долей вероятности мы расстанемся со всеми текущими легионерами, будем искать новых игроков на эти позиции. Скорее всего, мы не продлим контракт с Владимиром Жарковым. То, как Егор Коршков сыграл в плей-офф, тоже вызывает вопросы. Пока по конкретике, наверное, все», — сказал Волков на пресс-конференции по итогам сезона.

«Может быть, кто-то один из легионеров останется. Не надо забывать о геополитической ситуации, не так все хорошо. И с той стороны ребята не стоят в очереди. Я могу сказать по своим ощущениям: меня очень прельщает мужественность, самоотверженность и самопожертвование Логана Дэя. У него есть много качеств, которые, может быть, неидеальны, но, когда игра идет кость в кость, он не отворачивается. Такие ребята приложат максимум усилий. Наверное, на таких строится некая внутренняя струна, которую нельзя порвать. Но, опять же, результат был не очень хороший, это мягко сказано. Нужна свежая кровь, мы посмотрим, кто сможет более качественно усилить нужные позиции», — добавил генменеджер клуба.

В серии первого раунда плей-офф КХЛ «Трактор» уступил казанскому «Ак Барсу» со счетом 1−4. По итогам регулярного чемпионата челябинцы стали шестыми в Восточной конференции.

Ак Барс
2:1
1:0, 0:1, 0:0
ОТ
Трактор
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
31.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8814 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Евгений Корешков
Вратари
Тимур Билялов
(00:00-60:57)
Дмитрий Николаев
(00:00-60:57)
1-й период
00:07
Артем Галимов
(Илья Сафонов)
05:25
Владимир Жарков
08:33
Радэль Замалтдинов
2-й период
33:20
Михал Чайковски
(Александр Кадейкин, Джордан Гросс)
38:12
Нэйтан Тодд
3-й период
51:41
Джош Ливо
59:16
Андрей Светлаков
Овертайм
60:57
Дмитрий Яшкин
(Кирилл Семенов, Никита Лямкин)
Статистика
Ак Барс
Трактор
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит