«Авангард» обыграл ЦСКА и повел в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ

Встреча в Омске завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Константин Окулов (12-я, 60-я минуты) и Майкл Маклауд (35). Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков отразил 19 бросков и оформил первый шатаут в текущем розыгрыше Кубка Гагарина и 24-й в карьере в КХЛ.
«Авангард» открыл счет в серии до четырех побед — 1−0. Второй матч противостояния пройдет 10 апреля в Омске, после чего серия переедет в Москву.
«Авангард», обыгравший в первом раунде плей-офф нижнекамский «Нефтехимик» (4−1), завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции. ЦСКА финишировал четвертым на Западе, армейцы в первом раунде одержали победу над петербургским СКА (4−1).
Ги Буше
Игорь Никитин
Никита Серебряков
Дмитрий Гамзин
(00:00-56:20)
Дмитрий Гамзин
(c 59:46)
04:02
Марсель Ибрагимов
11:22
Никита Нестеров
11:49
Константин Окулов
(Эндрю Потуральски, Дамир Шарипзянов)
17:50
Джованни Фьоре
33:55
Дмитрий Рашевский
34:32
Майкл Маклауд
(Джованни Фьоре)
59:46
Константин Окулов
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
