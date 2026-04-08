«Авангард» обыграл ЦСКА и повел в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Омский «Авангард» на своем льду обыграл московский ЦСКА в первом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА Новости Спорт

Встреча в Омске завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Константин Окулов (12-я, 60-я минуты) и Майкл Маклауд (35). Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков отразил 19 бросков и оформил первый шатаут в текущем розыгрыше Кубка Гагарина и 24-й в карьере в КХЛ.

«Авангард» открыл счет в серии до четырех побед — 1−0. Второй матч противостояния пройдет 10 апреля в Омске, после чего серия переедет в Москву.

«Авангард», обыгравший в первом раунде плей-офф нижнекамский «Нефтехимик» (4−1), завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции. ЦСКА финишировал четвертым на Западе, армейцы в первом раунде одержали победу над петербургским СКА (4−1).

Авангард
3:0
1:0, 1:0, 1:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
8.04.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена
Главные тренеры
Ги Буше
Игорь Никитин
Вратари
Никита Серебряков
Дмитрий Гамзин
(00:00-56:20)
Дмитрий Гамзин
(c 59:46)
1-й период
04:02
Марсель Ибрагимов
11:22
Никита Нестеров
11:49
Константин Окулов
(Эндрю Потуральски, Дамир Шарипзянов)
17:50
Джованни Фьоре
2-й период
33:55
Дмитрий Рашевский
34:32
Майкл Маклауд
(Джованни Фьоре)
3-й период
59:46
Константин Окулов
Статистика
Авангард
ЦСКА
Штрафное время
6
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит