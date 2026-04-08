«Авангард» обыграл ЦСКА и повел в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ

Встреча в Омске завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Константин Окулов (12-я, 60-я минуты) и Майкл Маклауд (35). Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков отразил 19 бросков и оформил первый шатаут в текущем розыгрыше Кубка Гагарина и 24-й в карьере в КХЛ.