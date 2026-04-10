Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Локомотив
0
:
Салават Юлаев
0
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.30
П2
4.61
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
4
:
Нэшвилл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сиэтл
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
6
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
4
:
Ванкувер
1
П1
X
П2

«Авангард» увеличил преимущество в четвертьфинале плей-офф КХЛ с ЦСКА

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу омичей.

Источник: ХК "Авангард"

ОМСК, 10 апреля. /ТАСС/. Омский «Авангард» со счетом 3:2 обыграл московский ЦСКА во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 12 011 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эндрю Потуральски (15-я и 45-я минуты) и Константин Окулов (40). У проигравших отличились Ник Эберт (44) и Николай Коваленко (50).

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Авангарда». Следующие две игры пройдут в Москве 12 и 14 апреля.

Команды впервые в истории встретились во втором раунде плей-офф. Ранее они пересекались только в финальной серии плей-офф Кубка Гагарина. В сезоне-2018/19 победу одержал ЦСКА (4−0 в серии), а двумя годами позже омский клуб взял реванш, выиграв финальное противостояние (4−2).

По итогам регулярного чемпионата «Авангард» занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, ЦСКА финишировал четвертым в Западной конференции. В первом раунде «Авангард» со счетом 4−1 в серии обыграл нижнекамский «Нефтехимик», ЦСКА победил петербургский СКА с таким же счетом.

Авангард
3:2
1:0, 1:0, 1:2
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
10.04.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена
Главные тренеры
Ги Буше
Игорь Никитин
Вратари
Никита Серебряков
Дмитрий Гамзин
(00:00-57:25)
1-й период
07:21
Дмитрий Саморуков
10:25
Кирилл Долженков
14:54
Эндрю Потуральски
(Джозеф Чеккони, Наиль Якупов)
16:04
Джереми Рой
18:47
Артем Блажиевский
2-й период
39:58
Константин Окулов
(Джованни Фьоре)
3-й период
43:11
Ник Эберт
(Джереми Рой)
43:45
Максим Соркин
44:06
Эндрю Потуральски
(Константин Окулов, Дамир Шарипзянов)
49:23
Максим Лажуа
49:59
Николай Коваленко
(Никита Нестеров, Дмитрий Бучельников)
Статистика
Авангард
ЦСКА
Штрафное время
6
6
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит