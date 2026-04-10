«Авангард» увеличил преимущество в четвертьфинале плей-офф КХЛ с ЦСКА

ОМСК, 10 апреля. /ТАСС/. Омский «Авангард» со счетом 3:2 обыграл московский ЦСКА во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 12 011 зрителей.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эндрю Потуральски (15-я и 45-я минуты) и Константин Окулов (40). У проигравших отличились Ник Эберт (44) и Николай Коваленко (50).
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Авангарда». Следующие две игры пройдут в Москве 12 и 14 апреля.
Команды впервые в истории встретились во втором раунде плей-офф. Ранее они пересекались только в финальной серии плей-офф Кубка Гагарина. В сезоне-2018/19 победу одержал ЦСКА (4−0 в серии), а двумя годами позже омский клуб взял реванш, выиграв финальное противостояние (4−2).
По итогам регулярного чемпионата «Авангард» занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, ЦСКА финишировал четвертым в Западной конференции. В первом раунде «Авангард» со счетом 4−1 в серии обыграл нижнекамский «Нефтехимик», ЦСКА победил петербургский СКА с таким же счетом.
Ги Буше
Игорь Никитин
Никита Серебряков
Дмитрий Гамзин
(00:00-57:25)
07:21
Дмитрий Саморуков
10:25
Кирилл Долженков
14:54
Эндрю Потуральски
(Джозеф Чеккони, Наиль Якупов)
16:04
Джереми Рой
18:47
Артем Блажиевский
39:58
Константин Окулов
(Джованни Фьоре)
43:11
Ник Эберт
(Джереми Рой)
43:45
Максим Соркин
44:06
Эндрю Потуральски
(Константин Окулов, Дамир Шарипзянов)
49:23
Максим Лажуа
49:59
Николай Коваленко
(Никита Нестеров, Дмитрий Бучельников)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит