Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
11.04
Металлург Мг
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.47
П2
5.00
Хоккей. КХЛ
11.04
Динамо Мн
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.94
П2
3.50
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Салават Юлаев
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сиэтл
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
4
:
Ванкувер
1
П1
X
П2

Радулов вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов КХЛ

Нападающий «Локомотива» забросил 294-ю шайбу в КХЛ.

Источник: PHOTO.KHL.RU

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обойдя бывшего форварда сборной Казахстана Найджела Доуса.

Для Радулова гол во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:0) стал 294-м в КХЛ. Его опережают только российские нападающие Сергей Мозякин (419), завершивший карьеру в 2021 году, и Вадим Шипачев (320), который играет за минское «Динамо».

Радулову 39 лет, он выступает за «Локомотив» с 2024 года. В прошлом сезоне нападающий вместе с ярославской командой стал обладателем Кубка Гагарина. Ранее форвард побеждал в КХЛ в 2011 году в составе уфимского «Салавата Юлаева». Радулов дважды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ, три раза становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и два раза — лучшим бомбардиром плей-офф.