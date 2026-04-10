Радулов вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов КХЛ

Радулову 39 лет, он выступает за «Локомотив» с 2024 года. В прошлом сезоне нападающий вместе с ярославской командой стал обладателем Кубка Гагарина. Ранее форвард побеждал в КХЛ в 2011 году в составе уфимского «Салавата Юлаева». Радулов дважды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ, три раза становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и два раза — лучшим бомбардиром плей-офф.