«Металлург» увеличил преимущество в ¼ финала плей-офф КХЛ с «Торпедо»

ТАСС, 11 апреля. Магнитогорский «Металлург» со счетом 4:1 обыграл нижегородское «Торпедо» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске в присутствии 7 500 зрителей.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Толчинский (18-я минута), Даниил Вовченко (25), Валерий Орехов (44) и Александр Петунин (56). У проигравших отличился Игорь Гераськин (47).
Перед матчем под своды арены был поднят именной стяг в честь бывшего вице-президента магнитогорского хоккейного клуба Геннадия Величкина, которому 12 апреля исполнится 70 лет.
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Металлурга». Следующие две игры пройдут в Нижнем Новгороде 13 и 15 апреля.
«Металлург» стал победителем регулярного чемпионата, «Торпедо» заняло шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф магнитогорский клуб победил новосибирскую «Сибирь», нижегородская команда оказалась сильнее череповецкой «Северстали». Оба противостояния завершились со счетом 4−1.
Андрей Разин
Алексей Исаков
Александр Смолин
Денис Костин
17:47
Сергей Толчинский
(Дерек Барак)
24:02
Даниил Вовченко
(Макар Хабаров, Дерек Барак)
37:09
Егор Соколов
39:49
Владимир Ткачев
39:49
Сергей Гончарук
43:42
Валерий Орехов
(Никита Коротков, Михаил Федоров)
44:25
Александр Сиряцкий
44:25
Никита Шавин
46:12
Игорь Гераськин
(Амир Гараев)
55:46
Александр Петунин
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
