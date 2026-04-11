Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Мн
0
:
Ак Барс
0
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Торпедо
1
П1
X
П2

«Металлург» увеличил преимущество в ¼ финала плей-офф КХЛ с «Торпедо»

Счет в серии до четырех побед стал 2−0.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 11 апреля. Магнитогорский «Металлург» со счетом 4:1 обыграл нижегородское «Торпедо» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске в присутствии 7 500 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Толчинский (18-я минута), Даниил Вовченко (25), Валерий Орехов (44) и Александр Петунин (56). У проигравших отличился Игорь Гераськин (47).

Перед матчем под своды арены был поднят именной стяг в честь бывшего вице-президента магнитогорского хоккейного клуба Геннадия Величкина, которому 12 апреля исполнится 70 лет.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Металлурга». Следующие две игры пройдут в Нижнем Новгороде 13 и 15 апреля.

«Металлург» стал победителем регулярного чемпионата, «Торпедо» заняло шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф магнитогорский клуб победил новосибирскую «Сибирь», нижегородская команда оказалась сильнее череповецкой «Северстали». Оба противостояния завершились со счетом 4−1.

Металлург Мг
4:1
1:0, 1:0, 2:1
Торпедо
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
11.04.2026, 13:30 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург
Главные тренеры
Андрей Разин
Алексей Исаков
Вратари
Александр Смолин
Денис Костин
1-й период
17:47
Сергей Толчинский
(Дерек Барак)
2-й период
24:02
Даниил Вовченко
(Макар Хабаров, Дерек Барак)
37:09
Егор Соколов
39:49
Владимир Ткачев
39:49
Сергей Гончарук
3-й период
43:42
Валерий Орехов
(Никита Коротков, Михаил Федоров)
44:25
Александр Сиряцкий
44:25
Никита Шавин
46:12
Игорь Гераськин
(Амир Гараев)
55:46
Александр Петунин
Статистика
Металлург Мг
Торпедо
Штрафное время
2
8
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит