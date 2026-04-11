Судья выжил после попадания шайбы в голову в матче плей-офф КХЛ

Инцидент произошел в конце второго периода. После попадания шайбы арбитру наложили пластырь, после чего увели в подтрибунное помещение. Вместо него игру дорабатывал резервный судья Никита Шалагин. Жизни Морозова ничего не угрожает.
Игра между «Металлургом» и «Торпедо» завершилась победой хозяев со счетом 4:1. Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу уральской команды.
Третья игра серии пройдет в Нижнем Новгороде 13 апреля. Матч состоится в КРК «Нагорный», стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 по московскому времени.
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
11.04.2026, 13:30 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 7500 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Алексей Исаков
Вратари
Александр Смолин
Денис Костин
1-й период
17:47
Сергей Толчинский
(Дерек Барак)
2-й период
24:02
Даниил Вовченко
(Макар Хабаров, Дерек Барак)
37:09
Егор Соколов
39:49
Сергей Гончарук
39:49
Владимир Ткачев
3-й период
43:42
Валерий Орехов
(Никита Коротков, Михаил Федоров)
44:25
Александр Сиряцкий
44:25
Никита Шавин
46:12
Игорь Гераськин
(Амир Гараев)
55:46
Александр Петунин
Статистика
Металлург Мг
Торпедо
Штрафное время
2
8
Игра в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
