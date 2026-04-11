Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Лос-Анджелес
1
:
Эдмонтон
0
П1
1.71
X
4.50
П2
4.05
Хоккей. НХЛ
2-й период
Питтсбург
2
:
Вашингтон
3
П1
14.00
X
7.30
П2
1.47
Хоккей. НХЛ
12.04
Виннипег
:
Филадельфия
П1
2.30
X
4.20
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
12.04
Монреаль
:
Коламбус
П1
2.21
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
12.04
Сиэтл
:
Калгари
П1
2.22
X
4.30
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
12.04
Торонто
:
Флорида
П1
2.23
X
4.40
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
12.04
Колорадо
:
Вегас
П1
2.21
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
12.04
Сан-Хосе
:
Ванкувер
П1
1.77
X
4.70
П2
3.87
Хоккей. НХЛ
не начался
Даллас
:
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Миннесота
Хоккей. НХЛ
не начался
Чикаго
:
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
не начался
Юта
:
Каролина
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
0
:
Оттава
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Тампа-Бэй
2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
4
:
Ак Барс
5
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Торпедо
1
Судья выжил после попадания шайбы в голову в матче плей-офф КХЛ

Шайба попала в голову арбитру второго матча четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и нижегородским «Торпедо» Сергею Морозову, сообщает «Матч ТВ».

Источник: Shutterstock

Инцидент произошел в конце второго периода. После попадания шайбы арбитру наложили пластырь, после чего увели в подтрибунное помещение. Вместо него игру дорабатывал резервный судья Никита Шалагин. Жизни Морозова ничего не угрожает.

Игра между «Металлургом» и «Торпедо» завершилась победой хозяев со счетом 4:1. Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу уральской команды.

Третья игра серии пройдет в Нижнем Новгороде 13 апреля. Матч состоится в КРК «Нагорный», стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 по московскому времени.

Металлург Мг
4:1
1:0, 1:0, 2:1
Торпедо
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
11.04.2026, 13:30 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 7500 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Алексей Исаков
Вратари
Александр Смолин
Денис Костин
1-й период
17:47
Сергей Толчинский
(Дерек Барак)
2-й период
24:02
Даниил Вовченко
(Макар Хабаров, Дерек Барак)
37:09
Егор Соколов
39:49
Сергей Гончарук
39:49
Владимир Ткачев
3-й период
43:42
Валерий Орехов
(Никита Коротков, Михаил Федоров)
44:25
Александр Сиряцкий
44:25
Никита Шавин
46:12
Игорь Гераськин
(Амир Гараев)
55:46
Александр Петунин
Статистика
Металлург Мг
Торпедо
Штрафное время
2
8
Игра в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
