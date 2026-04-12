Евгения Кузнецова унесли на носилках в матче плей-офф КХЛ

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова унесли на носилках после столкновения с бортом во время третьего матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского «Локомотива».
Встреча проходит в Уфе, после первого периода гости ведут со счетом 1:0. Нападающий попал под силовой прием форварда «Локомотива» Александра Полунина и ударился головой о борт.
После столкновения Кузнецов не смог подняться сам и покинул лед на носилках.
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
12.04.2026, 13:30 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8522 зрителя
Главные тренеры
Виктор Козлов
Боб Хартли
Вратари
Семен Вязовой
(00:00-58:45)
Даниил Исаев
1-й период
00:00
Командный штраф
05:11
Денис Алексеев
(Илья Николаев)
16:44
Девин Броссо
16:44
Рихард Паник
19:02
Байрон Фрэз
2-й период
24:02
Байрон Фрэз
27:53
Сергей Варлов
(Девин Броссо, Джек Родуолд)
29:40
Александр Елесин
(Байрон Фрэз, Алексей Береглазов)
32:07
Артем Пименов
33:03
Мартин Гернат
3-й период
40:42
Девин Броссо
(Шелдон Ремпал, Джек Родуолд)
43:15
Григорий Панин
47:58
Артур Каюмов
(Максим Березкин, Максим Шалунов)
Статистика
Салават Юлаев
Локомотив
Штрафное время
11
8
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит