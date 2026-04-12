Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
22:00
Вашингтон
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.50
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
13.04
Айлендерс
:
Монреаль
П1
2.50
X
4.22
П2
2.43
Хоккей. НХЛ
13.04
Коламбус
:
Бостон
П1
2.17
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
13.04
Нью-Джерси
:
Оттава
П1
2.75
X
4.30
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
13.04
Анахайм
:
Ванкувер
П1
1.53
X
5.10
П2
5.48
Хоккей. НХЛ
13.04
Калгари
:
Юта
П1
3.11
X
4.30
П2
2.03
Хоккей. КХЛ
не начался
ЦСКА
:
Авангард
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Локомотив
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сан-Хосе
3
:
Ванкувер
4
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Колорадо
2
:
Вегас
3
Евгения Кузнецова унесли на носилках в матче плей-офф КХЛ

Нападающего «Салавата Юлаева» Кузнецова унесли на носилках в матче плей-офф КХЛ.

Источник: https://vk.com/hcsalavat

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова унесли на носилках после столкновения с бортом во время третьего матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского «Локомотива».

Встреча проходит в Уфе, после первого периода гости ведут со счетом 1:0. Нападающий попал под силовой прием форварда «Локомотива» Александра Полунина и ударился головой о борт.

После столкновения Кузнецов не смог подняться сам и покинул лед на носилках.

Салават Юлаев
2:3
0:1, 1:1, 1:1
Локомотив
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
12.04.2026, 13:30 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8522 зрителя
Главные тренеры
Виктор Козлов
Боб Хартли
Вратари
Семен Вязовой
(00:00-58:45)
Даниил Исаев
1-й период
00:00
Командный штраф
05:11
Денис Алексеев
(Илья Николаев)
16:44
Девин Броссо
16:44
Рихард Паник
19:02
Байрон Фрэз
2-й период
24:02
Байрон Фрэз
27:53
Сергей Варлов
(Девин Броссо, Джек Родуолд)
29:40
Александр Елесин
(Байрон Фрэз, Алексей Береглазов)
32:07
Артем Пименов
33:03
Мартин Гернат
3-й период
40:42
Девин Броссо
(Шелдон Ремпал, Джек Родуолд)
43:15
Григорий Панин
47:58
Артур Каюмов
(Максим Березкин, Максим Шалунов)
Статистика
Салават Юлаев
Локомотив
Штрафное время
11
8
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит