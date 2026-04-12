«Локомотив» одержал третью победу над «Салаватом Юлаевым»

Встреча в Уфе завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу «Локомотива». В составе победителей шайбы забросили Денис Алексеев (6-я минута), Александр Елесин (30) и Артур Каюмов (48). У «Салавата Юлаева» отличились Сергей Варлов (28) и Девин Броссо (41).