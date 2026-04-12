«Локомотив» одержал третью победу над «Салаватом Юлаевым»

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Уфе завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу «Локомотива». В составе победителей шайбы забросили Денис Алексеев (6-я минута), Александр Елесин (30) и Артур Каюмов (48). У «Салавата Юлаева» отличились Сергей Варлов (28) и Девин Броссо (41).
Ассистировавший Каюмову Максим Шалунов отдал свою 200-ю передачу в КХЛ.
Голкипер «Салавата Юлаева» Семен Вязовой сыграл 100-й матч в карьере в КХЛ. Для защитника «Локомотива» Андрея Сергеева встреча стала 100-й в плей-офф турнира.
Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Локомотива». Четвертый матч пройдет 14 апреля в Уфе.
«Локомотив», обыгравший в первом раунде плей-офф московский «Спартак» (4−1), занял первое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. «Салават Юлаев» стал четвертым на Востоке. В первом раунде Кубка Гагарина команда одержала победу над екатеринбургским «Автомобилистом» (4−2).
Виктор Козлов
Боб Хартли
Семен Вязовой
(00:00-58:45)
Даниил Исаев
00:00
Командный штраф
05:11
Денис Алексеев
(Илья Николаев)
16:44
Девин Броссо
16:44
Рихард Паник
19:02
Байрон Фрэз
24:02
Байрон Фрэз
27:53
Сергей Варлов
(Девин Броссо, Джек Родуолд)
29:40
Александр Елесин
(Байрон Фрэз, Алексей Береглазов)
32:07
Артем Пименов
33:03
Мартин Гернат
40:42
Девин Броссо
(Шелдон Ремпал, Джек Родуолд)
43:15
Григорий Панин
47:58
Артур Каюмов
(Максим Березкин, Максим Шалунов)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
