Сергей Варламов — о 0−3 в серии с «Локомотивом»: «Это не приговор. В прошлом году с 1−3 отыгрались»

"Никакого уныния нет. Понятно, что есть расстройство после такой игры, которую можно было забирать спокойно. Если бы не этот гол в меньшинстве, были хорошие шансы у нас. Хорошо играли.
Звучит ли 0−3 в серии как приговор? Почему приговор? Должны отыгрываться, сможем. Мы в прошлом году у «Спартака» с 1−3 отыгрались. Почему сейчас мы не можем отыграться с 0−3?" — сказал Варламов клубной пресс-службе.
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
12.04.2026, 13:30 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8522 зрителя
Главные тренеры
Виктор Козлов
Боб Хартли
Вратари
Семен Вязовой
(00:00-58:45)
Даниил Исаев
1-й период
00:00
Командный штраф
05:11
Денис Алексеев
(Илья Николаев)
16:44
Девин Броссо
16:44
Рихард Паник
19:02
Байрон Фрэз
2-й период
24:02
Байрон Фрэз
27:53
Сергей Варлов
(Девин Броссо, Джек Родуолд)
29:40
Александр Елесин
(Байрон Фрэз, Алексей Береглазов)
32:07
Артем Пименов
33:03
Мартин Гернат
3-й период
40:42
Девин Броссо
(Шелдон Ремпал, Джек Родуолд)
43:15
Григорий Панин
47:58
Артур Каюмов
(Максим Березкин, Максим Шалунов)
Статистика
Салават Юлаев
Локомотив
Штрафное время
11
8
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
