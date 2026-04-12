Козлов — после третьего поражения «Салавата» в серии: «Я доволен, что ребята играют на максимуме»

Счет в серии до четырех побед стал 3:0 в пользу «Локо».
— Мы провели хороший матч, забили гол, отыгрывались, было хорошее движение. В принципе я доволен игрой.
— Как состояние Евгения Кузнецова?
— Посмотрим, завтра будет обследование.
— Показалось, что в Уфе при игре в обороне было меньше ответственности, чем в Ярославе: было больше ошибок, выводили шайбу через пятак.
— Это был единичный случай. «Локомотив» хорошо играет в атаке, нам приходилось обороняться. Я считаю, что и дома, и в гостях мы неплохо играли в защите.
— Все время немного чего-то не хватает. В чем надо прибавить?
— Когда ты играешь против лидера конференции и одного из претендентов на Кубок, всегда чего-то не хватает. Я доволен, что ребята играют на максимуме, на характере.
— Почему «Салавату» тяжело сыграть на скорости, своей сильной стороне?
— Потому что «Локомотив» хорошо обороняется и плотно играет в средней зоне.
— Как оцените игру Григория Панина? Были удаления, болельщики не стесняются в выражениях.
— Болельщики никогда не стесняются, когда ты проигрываешь. Я примерно понимаю, что, когда ты выигрываешь и затем проигрываешь, все забывают, что было до этого. Когда ты выигрываешь — ты герой. Когда проигрываешь — все на тебя сваливается, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салават Юлаева».
Виктор Козлов
Боб Хартли
Семен Вязовой
(00:00-58:45)
Даниил Исаев
00:00
Командный штраф
05:11
Денис Алексеев
(Илья Николаев)
16:44
Девин Броссо
16:44
Рихард Паник
19:02
Байрон Фрэз
24:02
Байрон Фрэз
27:53
Сергей Варлов
(Девин Броссо, Джек Родуолд)
29:40
Александр Елесин
(Байрон Фрэз, Алексей Береглазов)
32:07
Артем Пименов
33:03
Мартин Гернат
40:42
Девин Броссо
(Шелдон Ремпал, Джек Родуолд)
43:15
Григорий Панин
47:58
Артур Каюмов
(Максим Березкин, Максим Шалунов)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
