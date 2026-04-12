П1
5.25
X
1.55
П2
5.75
Хоккей. НХЛ
22:00
Вашингтон
:
Питтсбург
П1
2.00
X
4.40
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
13.04
Айлендерс
:
Монреаль
П1
2.45
X
4.30
П2
2.48
Хоккей. НХЛ
13.04
Коламбус
:
Бостон
П1
2.15
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. НХЛ
13.04
Нью-Джерси
:
Оттава
П1
2.71
X
4.30
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
13.04
Анахайм
:
Ванкувер
П1
1.58
X
5.18
П2
5.05
Хоккей. НХЛ
13.04
Калгари
:
Юта
П1
3.12
X
4.40
П2
2.04
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2

Козлов — после третьего поражения «Салавата» в серии: «Я доволен, что ребята играют на максимуме»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал домашнее поражение от «Локомотива» (2:3) в третьем матче серии ¼ финала Кубка Гагарина.

Источник: Sport24

Счет в серии до четырех побед стал 3:0 в пользу «Локо».

— Мы провели хороший матч, забили гол, отыгрывались, было хорошее движение. В принципе я доволен игрой.

— Как состояние Евгения Кузнецова?

— Посмотрим, завтра будет обследование.

— Показалось, что в Уфе при игре в обороне было меньше ответственности, чем в Ярославе: было больше ошибок, выводили шайбу через пятак.

— Это был единичный случай. «Локомотив» хорошо играет в атаке, нам приходилось обороняться. Я считаю, что и дома, и в гостях мы неплохо играли в защите.

— Все время немного чего-то не хватает. В чем надо прибавить?

— Когда ты играешь против лидера конференции и одного из претендентов на Кубок, всегда чего-то не хватает. Я доволен, что ребята играют на максимуме, на характере.

— Почему «Салавату» тяжело сыграть на скорости, своей сильной стороне?

— Потому что «Локомотив» хорошо обороняется и плотно играет в средней зоне.

— Как оцените игру Григория Панина? Были удаления, болельщики не стесняются в выражениях.

— Болельщики никогда не стесняются, когда ты проигрываешь. Я примерно понимаю, что, когда ты выигрываешь и затем проигрываешь, все забывают, что было до этого. Когда ты выигрываешь — ты герой. Когда проигрываешь — все на тебя сваливается, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салават Юлаева».

Салават Юлаев
2:3
0:1, 1:1, 1:1
Локомотив
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
12.04.2026, 13:30 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8522 зрителя
Главные тренеры
Виктор Козлов
Боб Хартли
Вратари
Семен Вязовой
(00:00-58:45)
Даниил Исаев
1-й период
00:00
Командный штраф
05:11
Денис Алексеев
(Илья Николаев)
16:44
Девин Броссо
16:44
Рихард Паник
19:02
Байрон Фрэз
2-й период
24:02
Байрон Фрэз
27:53
Сергей Варлов
(Девин Броссо, Джек Родуолд)
29:40
Александр Елесин
(Байрон Фрэз, Алексей Береглазов)
32:07
Артем Пименов
33:03
Мартин Гернат
3-й период
40:42
Девин Броссо
(Шелдон Ремпал, Джек Родуолд)
43:15
Григорий Панин
47:58
Артур Каюмов
(Максим Березкин, Максим Шалунов)
Статистика
Салават Юлаев
Локомотив
Штрафное время
11
8
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит